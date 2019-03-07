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Простые советы, чтобы выглядеть моложе 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Кто-то относится к своему возрасту спокойно, кого-то возрастные изменения выводят из равновесия, но никто не откажется выглядеть моложе, чем он есть на самом деле. Это несколько проверенных советов для того, чтобы выглядеть моложе в любом возрасте. Каждая из рекомендаций доступна и не требует затрат.

Иметь режим ухода за кожей

Для того, чтобы кожа была молодой и здоровой, о ней нужно заботиться. Уход за кожей начинается с правильного очищения, это поможет сохранить кожу лица чистой. Второй шаг — это увлажнение, сухая кожа сильнее подвержена старению. Следующее обязательное действие по уходу за кожей лица и тела — это защита от ультрафиолетовых солнечных лучей, они вносят свой вклад в старение. Также кожа нуждается в отшелушивании мертвых клеток, проводить эту процедуру нужно как минимум раз в неделю. Отшелушивание способствует обновлению клеток.

Тренироваться

Регулярные тренировки могут творить чудеса для общего благополучия, они не только тонизируют тело, но и делают тебя более позитивным человеком. Когда ты остаешься активным, улучшается циркуляция крови, повышается поставка питательных веществ ко всем органам, в том числе и к клеткам коже. В программе тренировок должны присутствовать как аэробные, так и анаэробные нагрузки, кардио ускоряют кровоток и омолаживают кожу, силовые — повышают упругость кожи.
Фитнес нужен не только телу, но и лицу, упражнения для мышц лица сохраняют их тонус и молодость кожи.

Избавляться от стресса

Для того, чтобы выглядеть моложе, нужно попытаться устранить из жизни стресс. Стрессовый образ жизни становится причиной появления морщин. Чтобы соответствовать требованиям насыщенной и динамичной жизни, нужно быть гибким и уметь адаптироваться. Окружи себя позитивными людьми, читай книги, которые приносят удовольствие, проводи больше времени с детьми, эти простые действия позволяют расслабиться и почувствовать себя отдохнувшим, именно благодаря этому сохраняется молодость.

Употреблять пищу с антиоксидантами

То, что ты ешь, оказывает прямое влияние на то, как ты выглядишь. Если в твоем питании много антиоксидантов, то ты будешь выглядеть моложе. Антиоксиданты работают против возраста, они разрушают свободные радикалы, не допускают раннего образования морщин и тонких линий. Убедись, что в твоем питании много фруктов и мало сахара.

Следить за модой

Молодость — это не только состояние кожи лица, это целостный образ. Одежда, которая соответствует модным тенденциям и подходит по фигуре, делает человека стройнее и моложе. К тому же красивая приятная одежда вселяет уверенность в себе, с ней ты будешь не только выглядеть, но и чувствовать себя более молодым.

Избегать курения и алкоголя

Для сохранения молодости важно отказаться от курения и частого употребления алкоголя. Курение делает кожу сухой и морщинистой, губы становятся бледными и тонкими, волосы и ногти тускнеют. Алкоголь не только ухудшает состояние кожи, но и приводит к опасным заболеваниям, это тоже сказывается на внешнем виде.

Научиться отдыхать

Очень важно уметь отдыхать, недостаточный отдых делает людей старше, чем они есть. Главная часть отдыха — это сон, он нужен для поддержания метаболизма. Для сохранения молодости нужно спать по 6-8 часов каждую ночь и получать достаточное восстановление после физических и эмоциональных нагрузок.
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