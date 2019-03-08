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«Как дыни»: огромная силиконовая грудь причиняет девушке постоянную боль 

Anews 4 часа назад
Фото: Anews
30-летняя Шайна из Южной Каролины призналась в телевизионном шоу, что ее грудь причиняет ей постоянную боль. По словам девушки, она просила у пластического хирурга натуральную грудь, а получила два импланта по 800 кубических сантиметров каждый.
Женщина рассказала, что ей приходится ходить в бюстгальтере в душ и даже спать в нем.
«Они как дыни. У меня наверное 25 или 30 бюстгальтеров. Я буквально не могу спать без лифчика, потому что это больно», — говорит она о своей массивной груди.
anews
Шайна говорит, что ее правая грудь как будто пытается вырваться из тела наружу. Она решилась на операцию, после того как сильно похудела. В результате снижения веса грудь девушки потеряла упругость.
anews
Шайна надеялась, что операция поможет ей исправить ситуацию.
«Я сказала хирургу, что мне нужна натуральная грудь, которая бы соответствовала размеру моего тела»,
— объясняет она, но доктор проигнорировал ее просьбу.
«Я проснулась после первой операции, и мне показалось, что на мне футбольные щитки», — вспоминает она. «Моя грудь как будто была в моем горле. Она была огромной».
anews
Шайна надеется, что доктор Терри Дуброу и доктор Пол Нассиф смогут уменьшить ее имплантаты и освободить ее от необходимости постоянно носить бюстгальтер.
anews
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