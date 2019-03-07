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Шокирующие бьюти-процедуры прошлого 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
«Волшебные» таблетки с сюрпризом, соляная кислота, радиоактивная косметика… На какие еще жертвы шли женщины ради красоты?

Отбеливание кожи свинцовыми белилами и соляной кислотой

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Чтобы добиться аристократичной белизны кожи, в 16–18 веках девушки протирали лицо свинцовыми белилами с уксусом или средствами на основе серы. А красавицы 19 века утверждали, что соляная кислота отлично избавляет от веснушек и любых нежелательных пятен. Более того, все эти процедуры рекомендовали делать каждый день!
Последствия: свинец с уксусом вызывал шелушение, кожа покрывалась язвами. Сера приводила к отравлениям, а соляная кислота вообще оставляла ожоги на лице.
Современная альтернатива:
Химический пилинг салициловой или фруктовыми кислотами выравнивает цвет и рельеф лица.
Пилинг ретиноевой кислотой избавляет от гиперпигментации. Шлифовка лазером СО2 удаляет постакне, пигментные пятна, осветляет тон лица.

Эпиляция рентгеновскими лучами

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В 19 веке повышенная волосатость на теле считалась веским основанием для того, чтобы не брать девушку в жены. Даже Чехов в своем «Руководстве для желающих жениться» упоминает, что женские усики говорят о бесплодии. В начале 20 века американец Альберт Гейзер взялся за решения этой проблемы. Он запатентировал специальную машину с рентгеновскими лучами, которая избавляла от волос на лице и теле. Страшно подумать, что этот метод использовали до двадцатых годов прошлого столетия!
Последствия: да, волосы исчезали. Они попросту выпадали. Облучение приводило к ожогам, эритеме (сильное покраснение кожи), заболеваниям кожи.
Современная альтернатива:
Фото— и электроэпиляция в зависимости от количества сеансов позволяют решить эту проблему на длительное время. Лазерная эпиляция относительно безболезненно борется с волосяным покровом, а эффект после процедуры сохраняется надолго. Кроме того, исчезает проблема вросших волос.
Восковая депиляция и шугаринг позволяют на время забыть о проблеме волос на теле. Это более бюджетные процедуры.

Таблетки для похудения с гельминтами

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Раньше у желающих постройнеть в кратчайшие сроки было два способа: сдавливающий все внутренние органы корсет или таблетки для похудения с яйцами гельминтов. Не будем вдаваться в подробности, но ленточные черви помогали женщинам похудеть за очень короткое время.
Последствия: глистная инвазия. Как правило, через определенный срок женщины принимали вторую таблетку с лекарством, которое должно было убить паразитов. Но зачастую гельминты успевали настолько расплодиться, что избавиться от них было не так-то просто.
Современная альтернатива:
Классическая липосакция — косметическая операция, которая позволяет за один раз удалить до пяти килограммов жира. Радиочастотная липосакция — малоинвазивная процедура, которая помогает избавиться от проблемных зон в разных частях тела, в том числе и на лице. В отличие от классической липосакции решает проблему лишнего веса без шрамов и разрезов, заодно помогает подтянуть кожу.

Радиоактивная косметика

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В тридцатые годы прошлого века во Франции придумали косметические средства на основе радия. Они гарантировали избавление от морщин, спасали кожу от увядания, гиперпигментации и угревой сыпи. К счастью, вскоре ее производство запретили.
Последствия: морщины и другие проблемы исчезали, но только вместе с частями лица.
Современная альтернатива:
Микротоки абсолютно безболезненно стимулируют и улучшают микроциркуляцию кожи, способствуют снижению отечности.
Уколы ботулотоксина сглаживают мимические морщины и восстанавливают симметрию лица.
Филлеры уменьшают глубину морщин, придают объема губам, скулам, щекам.
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