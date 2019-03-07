Какие признаки указывают на крестьянское происхождение

Сейчас стало модно интересоваться своими корнями и изучать историю семьи. Конечно, многие хотят найти в числе своих предков титулованных особ или в крайнем случае мелкопоместных дворян, но учитывая события XX века, шансы оказаться обладателями "голубой крови" невелики. Впрочем, при невозможности изучить архивы семьи, можно внимательно посмотреть на собственное тело. Оно лучше всяких документов расскажет о сословной принадлежности ваших предков.

Широкая кость

Незаменимая для людей, живущих физическим трудом, и совершенно лишняя для дворян, удел которых — воевать и править. Ну а дворянки ничего тяжелее иглы для вышивания в руки не брали.

Короткие пальцы рук, широкие запятья и щиколотки

Более частный признак тружеников пашни, совершенно лишний для привилегированного класса. Девушек благородного происхождения отличали узкие кисти рук с длинными тонкими пальцами. Идельные руки для игры на фортепьяно.

Круглое лицо и широкий подбородок

Более спорная примета, так как такая форма лица может быть обусловлена и эническими особенностями. А среди других народов также были аристократы. Но среди дворянок были распространены все же удлиненные лица с высокими лбами и узким подбородком.

Большой размер ноги

Чем шире ступни ноги, тем удобнее стоять, работать в поле или ходить за водой. Нало ли говорить, что аристократки в этом не нуждались. Недаром главный признак Золушки, который и делает ее достойной в глазах принца — это маленькая ножка. Кстати, таких взглядов придерживались и азиатские народы. Благородным китаянкам для этого с детства бинтовали ноги.

Румяный цвет лица

От природы бледная кожа, не знавшая загара (следствие работы под палящим солнцем), говорила о высоком происхождении. Чтобы подчеркнуть ее, некоторые барышни даже пили уксус. Мода на загар пришла лишь в демократичный XX век, когда загорелая кожа стала считаться приметой здоровья. А вот "кровь с молоком" была достоинством завидных крестьянских невест.

Врожденные патологии

Да, и это тоже говорило о благородном происхождении, хотя и не было причиной для радости. Все дело в распространенных среди знати родственных браках. В Европе союзы между двоюродными и троюродными братьями и сестрами были нормой. Нашим аристократам повезло больше, такие браки не одобряла церковь. Но и наши дворяне женились на родственниках, умножая генетические особенности семьи. Например, мать Пушкина Надежда Осиповна приходилось своему мужу, Сергею Львовичу, троюродной племянницей.