Женщина стала затворницей из-за выросшего вдвое носа

Жительница американского штата Техас несколько лет избегала незнакомых людей после того, как ее нос удвоился в размерах и покраснел. Об этом сообщает издание Daily Mail.

39-летняя Адрианна Или (Adrianna Ely) утверждает, что нос начал расти в 2013 году. Чтобы облегчить дыхание по ночам, ей приходилось подпирать кончик носа пальцем, потому что в противном случае ноздри могли оказаться закрыты. Из-за болезни женщина стала вести затворнический образ жизни: она боялась, что люди будут глазеть на нее.

Первоначально Или полагала, что причиной изменения формы носа стали осложнения после ринопластики, которую она перенесла четырьмя годами ранее. В 2017 году Или увидела по телевизору сюжет о ринофиме — хроническом заболевании кожи носа с симптомами, напоминающими ее.

Она обратилась к дерматологу, который подтвердил ее догадку. Диагноз не поставили раньше, так как ринофима редко встречается у женщин. Как правило, ей страдают мужчины 40-50 лет.

Специалист рекомендовал Или процедуру, при которой верхний слой кожи носа толщиной три миллиметра будет сожжен лазером. После операции у женщины впервые за долгое время исчезли трудности с дыханием, однако нос стал выглядеть еще хуже. Первые несколько недель она была вынуждена носить маску.

В течение следующих двух лет Или каждую неделю посещала процедуры, призванные восстановить нормальную форму и пигментацию носа. Ожидается, что лечение завершится в мае 2019 года.