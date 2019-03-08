Что еще бреют мужчины и нравится ли это девушкам

В каких странах считается нормальным для мужчин брить ноги, и почему немцы не терпят лишних волос в области подмышек? Эпиляция интимной зоны — плюсы и минусы.

Почему мужчины не бреют подмышки?

К вопросу избавления от растительности на теле мужчины различных стран подходят совершенно иначе. Если немцы и бразильцы предпочитают брить подмышки и даже грудь, то россияне и французы прибегают к эпиляции волос лишь в самых крайних случаях, считая свою «интимную зону» территорией особого контроля, к которой никто не должен приближаться. Особенно с бритвой.

Исследовательский центр компании P&G тщательно изучил отношение мужчин разных стран мира к наличию или отсутствию растительности на их теле. Участники опроса указывали, какую длину волос они предпочитают оставлять на ногах, груди, в области подмышек и паха. Единица в ответе означает депиляцию и почти полное отсутствие растительности, пятерка — густые заросли.

Мужская эпиляция в мире: статистика

Если в далеком 1985 году лишь каждый четвертый мужчина в Европе самостоятельно покупал товары для бритья и ухода за собой (за остальных это делали матери, подруги и жены), то в 1998 году это делал уже каждый второй мужчина, а в 2014 — значительные 76% (2). При этом крупнейшим европейским рынком товаров для удаления волос на лице и на теле является Германия (порядка 22% от всех продаж).

Нижнюю часть тела и волосы на ногах немцы предпочитают оставлять «как есть» и не эпилировать — видимо, сказывается преобладание холодного по европейским меркам климата — подравнивая при этом волосы в паху и на груди специальным триммером. Подмышки же они предпочитают не просто коротко подстригать, а выбривать практически полностью.

Германия

Ноги — 5/5 Область паха — 3/5 Подмышки — 1/5 Грудь — 3/5 В каких странах мужчины бреют ноги?

Жаркий климат Испании с ее развитой пляжной культурой оказывает заметное влияние на местных жителей — в отличии от мужчин прочих стран, испанцы категорически не терпят присутствия растительности на груди и практически поголовно эпилируют волосы на ногах, однако не брея при этом подмышек и часто нося пышную бороду.

Товары для мужской эпиляции (например, восковые полоски для удаления волос на ногах Veet for Men) продаются не только в специальных магазинах, но и в каждом крупном супермаркете. Помимо этого, с рекламных постеров салонов лазерной депиляции вам по всей Испании будут улыбаться загорелые мачо с полностью безволосой грудью и тщательно выбритым животом.

Испания

Ноги — 1/5 Область паха — 3/5 Подмышки — 3/5 Грудь — 1/5 Щетина и прочие традиционные ценности

Отношение российских мужчин к вопросам эпиляции и удаления волос на теле близко к пониманию этой темы во Франции. Большинство французов предпочитают оставлять волосы «а-ля натурель», не брея и не подстригая их, особенно трепетно следя за сохранением нетронутого волосяного покрова в паху и на ногах. Заметим также, что даже французские девушки не всегда бреют подмышки.

Поскольку главным трендом мужской красоты во Франции уже несколько десятилетий считается аккуратная трехдневная щетина, компании Phillips и Braun активно продают на этом рынке специальные триммеры для ухода за бородой — что, вне сомнения, постепенно накладывает отпечаток и на отношение мужчин к «борьбе» с интимной растительностью.

Франция

Ноги — 5/5 Область паха — 3/5 Подмышки — 3/5 Грудь — 2/5 Эпиляция интимной зоны: острая тема

Жаркое бразильское лето буквально обязывает мужчин принимать душ как минимум дважды в день — ни одна другая страна не показывает подобных цифр. Помимо этого, бразильские мужчины активно пользуются дезодорантами и антиперсперантами. Поскольку небритые подмышки существенно усложняют нанесение продукта, вопрос о том, брить или не брить даже не обсуждается.

Подстригание волос в паху (или даже их полная депиляция) — еще одна бразильская традиция. Большинство современных методов интимной эпиляции (например, шугаринг — удаление растительности на теле при помощи густой сахарной пасты) широко известны в Бразилии и доступны как во множестве специализированных салонов, так и даже в домашних условиях.

Бразилия

Ноги — 4/5 Область паха — 1/5 Подмышки — 1/5 Грудь — 1/5 Относится ли спорт к факторам, ускоряющим выпадение волос? Все о влиянии тестостерона на развитие облысения у молодых мужчин.

Мужской отзыв об эпиляции

Далее представлен рассказ нашего читателя Максима, который согласился рассказать о своем опыте в различных видах эпиляции: «Первый раз побриться „там“ меня в шутку заставила моя девушка: для нас это было своего рода игрой. Она побрила меня, я — ее. Скажу честно, интимная близость после этого была потрясающий, а ощущения абсолютно необычные и яркие.

К сожалению, когда волосы начали снова отрастать, это было неприятно и даже болезненно. Учитывая то, что мы с моей девушкой побрились одновременно, нам пришлось „блюсти мораль“, поскольку иначе процесс был похож на трение наждачной бумагой. Именно тогда я серьезно задумался об полноценном удалении лишней растительности на теле при помощи эпиляции или даже лазера.»

Эпиляция воском для мужчин: больно ли это?

“Когда я поехал учиться в Австралию, то увидел, что отношение к растительности на теле там иное: многие мужчины удаляют волосы, совершенно не считая это чем-то подозрительным. Мне стало интересно, и я узнал, что они делают эпиляцию воском. Самое сложное в этом процессе — оставаться спокойным (во всех смыслах), когда девушка из салона наносит воск на твою «интимную зону».

Процесс занял минут тридцать, было практически не больно. Мы спокойно болтали, пока она возилась со мной, удаляя волосы с промежности. Самое сложное — отвлечься от происходящего и думать не о том, что красивая девушка сейчас обрабатывает тебе, хм… ну вы поняли. Причем это действительно сложно, потому что она нежно приподнимает «предмет», сосредоточенно удаляя волосы вокруг”.

Нравятся ли девушкам эпилированные мужчинам?

“Когда я вернулся в Россию, девушки, которые видели степень моей ухоженности «там», были в полном восторге. Обычно я оставляю короткие волосы на лобке (без них действительно смотрится странно), и удаляю все остальные в области промежности. Это существенно повышает чувствительность и, скажем так, упрощает «процесс» для девушки, поскольку ей не мешают волосы.

Что касается волос на груди и в области подмышек, то я удалял волосы с торса с помощью воска, и это еще менее болезненно, чем работа с интимной зоной. Скажем так, если у тебя есть, что показать, то рельефные мышцы смотрятся лучше без растительности. Подмышки же я брею с детства — это вопрос гигиены, а не красоты. Когда там нет волос, на рубашках остается меньше желтых пятен от пота”.

Отношение к растительности на теле мужчин из разных стран отличается: испанцы предпочитают бороду и бритые ноги, бразильцы — мохнатые ноги и выбритую грудь, а россияне и французы обычно не бреют вообще ничего. При этом эпиляция подмышек все чаще рассматривается как обычная гигиеническая процедура, а удаление волос с интимной зоны — как забота об удобстве для своей девушки.