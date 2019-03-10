Самые бесполезные продукты для кожи и волос

В этом изобилии погрязла современная женщина, которая старательно следит за трендами и пополняет свои полочки чудо-средствами, надеясь кардинально похорошеть, постройнеть и помолодеть.

Маркетологи удачно «впихивают» нам товары, но давайте начнем смотреть правде в глаза: многие косметические продукты не имеют никакого смысла и не дают никаких результатов.

Yellmed составил ТОП средств, на которые не стоит тратить деньги.

Антицеллюлитный крем

Столько споров ведется вокруг этого крема. Одни усматривают эффект от его использования и советуют попробовать, другие расстраиваются, когда крем, увы, не убирает ненавистную «апельсиновую корку».

Мы уже посвящали отдельный материал мифам о целлюлите и готовы еще раз повторить: целлюлит — это не болезнь. Целлюлит — это норма для женщин любого возраста и веса! На его появление влияют генетика и гормоны. Какой-то новомодный крем не избавит вас от вашей особенности.

Кокосовое масло

Барышни наносят его на волосы, тело и лицо. Заявлено, что кокосовое масло хорошо питает кожу и волосы, очищает от макияжа, смягчает огрубевшие участки кожи.

Кокосовое масло на самом деле может нести пользу: оно способно хорошо увлажнять кожу и волосы, но при этом может нанести и вред — привести к закупорке пор. Поэтому много раз подумайте, перед тем как наносить его на лицо, иначе придется после таких процедур красоты идти к косметологу и решать новые проблемы.

Крем от растяжек

Крем от растяжек по составу немного отличается от увлажняющих и питающих кремов, но проблему решить он не может. Растяжки появляются по нескольким причинам: гормональный сбой, резкий скачок веса в обе стороны, беременность, генетика. Крем способен увлажнять кожу, но удалять стрии — нет. Поэтому если у вас и появились растяжки, вставайте на тропу войны с ними надолго и во всеоружии. В ход должны идти спорт, питание, косметические процедуры в салоне.

Средство против секущихся концов волос

Секущиеся кончики портят общий вид волос, делают их тусклыми и безжизненными, поэтому в ход идет масса средств, обещающих справиться с этой напастью. Но на деле косметика не способна решить проблему, а только внешне «сгладить» ее. Если у вас секутся кончики, смело отправляйтесь в салон на стрижку. Другими способами вы от них не избавитесь.

Химический пилинг дома

Красотки стремятся сэкономить на процедуре и выполнить ее в домашних условиях. Многие блогеры даже снимают об этом видео. Однако если вы не умеете делать пилинг, вместо экономии получите плачевный результат, который будете залечивать в косметическом кабинете.

Кто не согласится с тем, что скупой платит дважды? Так что дважды, а лучше трижды подумайте, надо ли вам это. Хорошо, если сделаете процедуру неправильно и она просто окажется бесполезной. А если навредите себе? Доверьтесь специалистам или, если так сильно хотите делать пилинг дома, проконсультируйтесь с косметологом и пройдите обучение.

Скраб для губ

Средство должно очищать губы от омертвевшей кожи, но по факту часто вредит и усугубляет ситуацию. Правда, многие скрабы для губ не несут больших разрушений, а лишь немного скрабируют тонкую кожу. В принципе, побаловаться таким средством можно, но лучше тщательно увлажнять губы специальными бальзамами. Особенно в холодное время года или в сильную жару. Носите с собой в сумочке бальзам — и никакой скраб не понадобится.

Очищение пор приборами

Такие приборы сейчас предлагают многие производители, на китайских сайтах тоже можно заказать диковинку. Даже если вы следуете инструкции, это не значит, что будет положительный результат. Иногда такое увлечение приводит к образованию рубцов, покраснению кожи, появлению сосудов на лице.

Крем для смягчения кутикулы

Стоит дороже, чем обычный крем, а состав имеет подобный. Крем для смягчения кутикулы — абсолютно бесполезная вещь, которую вы с легкостью можете заменить обычным кремом для рук или маслом жожоба.

Как видите, многие косметические средства не способны решить ваши проблемы. Ранее мы писали о бесполезности модных патчей, силиконах в косметике и большом количестве средств, которые мы готовы выливать на себя каждый день.

Косметика не может кардинально менять состояние кожи и волос в лучшую сторону. В любом случае, ко всему подходите комплексно и без фанатизма. Это не значит, что нужно перестать все покупать, особенно, если любите косметику и вам нравится приобретать очередные баночки. Но знайте: здоровый образ жизни, спорт, правильное питание помогут быстрее достигнуть поставленных целей. Кроме того, серьезные проблемы (появление стрий, закупоренные поры) решаются еще и благодаря вмешательству косметолога.

Красоты всем!