«Танцевала даже перед якудза»

Жизнь Ани Павловой сложно представить в виде прямой линии. Или даже в виде двух параллельных. К своему 31 году она успела отучиться на философском факультете МГУ , выучить шесть языков, поработать школьной учительницей и переводчиком и вдруг стать самой известной в России исполнительницей бурлеска. Два года назад Аня переехала из Москвы в Берлин. Зачем? Видимо все из-за того же страха предопределенности, который преследует ее практически с рождения. МОСЛЕНТА дозвонилась до Ани в тот момент, когда только что вернулась с очередных европейских гастролей, чтобы понять, кто она такая, скучны ли философы, обнажены ли танцовщицы и можно ли к ней, Ане Павловой, подъехать на кривой козе.

О допингах, гадюшнике и балансе

МОСЛЕНТА: Откуда вернулись, если не секрет?

Переехав в Берлин, я обнаружила, что заработать деньги, не выезжая из этого города, достаточно сложно. Здесь слишком много артистов, а потому и платят им не сказать, чтобы очень много. Так что я достаточно много гастролирую, выступая то тут, то там. Вот и сейчас две недели не была дома — ездила по Германии, была в Швейцарии, в Базеле.

Одна?

Как правило, да. Но иногда присоединяюсь как какому-нибудь коллективу.

Жизнь в турах, поди, не сахар?

Раньше тяжело было, да. Я совсем не знала, как о себе заботиться. А сейчас у меня уже все под контролем: я вожу с собой любимые книжки, теплые носочки, какую-то еду. В общем, стараюсь создавать себе максимально комфортные условия. Но — все равно сложно есть. Бесконечные разные люди вокруг, разная вода — от всего этого устаешь. Причем, от разной воды — больше.

А от девушек-коллег нет? Говорят, что любой женский коллектив, особенно тот, в котором все девушки — красивы, этакий террариум.

Гадюшник, вы хотите сказать?

Именно.

Ничего подобного! Это просто супер-усталые потрясающие артистки, из последних сил тащащиеся из одного города в другой, но при этом безумно друг друга поддерживающие.

Уставшие и тащащиеся? Ну, ок. Непонятно только, как при этом выглядеть красиво и сексуально.

Это не сложно. Лично для меня каждый выход на сцену — как возможность на какое-то время нырнуть в океан любви и адреналина.

Безо всякого допинга? Ну, хоть рюмочки коньяка.

Какой коньяк! Мы танцоры, нам нельзя портить баланс. Так что мой допинг — это маленькая конфетка перед выступлением, чтобы впрыснуть сахар в кровь и чуть взбодриться. Поболтать с коллегами. Сделать растяжку. Настроиться на хорошее. Так и живем…

О родителях, интеллигенции и страхе предопределенности

Сколько лет вы уже в бурлеске?

Я занимаюсь им с 2011 года, то есть около восьми лет.

Прилично. Но давайте для начала поговорим о том, что было до того. Вся имеющаяся о вас информация в интернете начинается с фразы: училась в МГУ. Факт, достойный уважения. Но что было, если не секрет, перед этим?

Stu Allotropia

Я родилась в Москве. Жила на Ленинском проспекте — между станциями «Академическая» и «Университет». Мои родственники по маминой линии — работники Академии наук , химики. Бабушка же с папиной стороны была директором школы, дедушка — инженером. Помню, я отказалась ходить в детский сад, и то проводила время с мамой в МГУ, то с папой в другом институте. Это было поразительно интересно! В общем, как вы понимаете, это была соответствующая среда, настоящая московская интеллигенция, с которой меня до сих пор многое связывает.

Наверное, с детства тоже мечтали стать научным работником?

Мне нравилось, чем занимается моя семья, нравилась атмосфера старых университетских зданий, но — я всегда была творческим человеком. Я шила платья куклам, пела и танцевала перед зеркалом, а еще, начиная с трех лет, учила английский и кучу других языков, потом неплохо училась в школе и читала огромное количество книг…

А затем, как мы уже знаем, поступили в МГУ. На философский факультет. Зачем? Родители заставили?

Да, они постоянно говорили о том, что мне непременно нужно учиться в МГУ. Все думали, что я стану филологом, потому что на тот момент учила, кажется, шесть языков. Но… Я представила, что буду работать переводчиком до конца своих дней, и — испугалась такой перспективы.

А перспективе стать философом — нет?

Я пошла на философский факультет именно потому, что не хотела представлять, кем стану через пять лет. Предопределенность — это скучно. Она убивает любое пространство для роста. Так что я предпочла прыгнуть в неизвестность. И это был единственный подобный прыжок в моей жизни, который практически ни к чему не привел, хотя в целом я прекрасно провела эти пять лет.

Специализацию свою помните?

Конечно! Философия религии и религиоведение на бывшей кафедре научного атеизма. Учиться было безумно интересно. Мы изучали латынь, древнегреческий, церковнославянский.

О занудах, Платоне и якудза

Без обид, но словосочетание «девушка философ» ассоциируется (я проверял, проведя опрос среди знакомых) с а) серой мышью б) занудой в) «ботаником». Что из этого — про вас?

Ничего! Мне кажется, это все глупые стереотипы, не имеющие отношения ни к кому, кого я знаю, и кто имеет философское образование. Все, с кем я училась, это же полнейшие рок-звезды! Умные, циничные, с невероятной жаждой жизни.

Как зажигают философы?

Со знание диалогов Платона. Поэтому им всегда есть, о чем поговорить. Хотя лично у меня философский факультет напрочь отбил желание вести умные беседы до конца, кажется, моих дней. Наелась!

Что-то из изученного в МГУ в памяти сегодня осталось?

Stu Allotropia

Да. Мы столько читали, что это невозможно забыть. И сейчас, живя в Германии, я продолжаю знакомиться с европейским культурным наследием, углублять свои знания. Вот в эти выходные, например, оказавшись в Мюнхене, я нашла время и сходила в музей, чтобы посмотреть коллекцию античной керамики. Было здорово. То, что я знала из книг, вдруг обрело реальность и осязаемость.

Не хочу никого обидеть, но скажите: с таким образованием и знаниями вас не мучает мысль о том, что вас окружают по большей части дуры, способные лишь танцевать?

Ну, послушайте… У танцовщиц бурлеска очень разный бэкграунд. Мы все пришли сюда из абсолютно разных миров, у нас совершенно разное видение жизни, разное детство, поэтому сравнивать нас — все равно, что сравнивать теплое с мягким. Я сейчас выступала в Оберхаузене и Гамбурге с двумя танцовщицами — постарше меня. Одна из них, японка, выступает больше, чем я живу. И вот она рассказывала, что, когда ей было около 18-ти, она танцевала даже перед якудза. Как можно чувствовать себя умнее человека, у которого есть такой потрясающий опыт! Так что давайте сойдемся на том, что я просто другая. И вот еще что важно: в бурлеск не идут люди, которым нечего сказать. В этом жанре работают те, кто все время в поиске, у кого есть собственное видение красоты. Глупый человек не закрепится в этой среде.

О детях, переменах и Дите фон Тиз

К слову: а почему вы не закрепились в школе, где работали учителем английского языка?

Я туда пошла по двум причинам. Точнее, так: у меня есть на этот счет две истории, и обе они — правда. Вот первая история: я была ужасно не уверенной в себе девочкой, которая, закончив университет, решила, что, все — веселье закончилось, впереди лишь работа, замужество и пенсия. Я и представить себе не могла, что можно работать где-то еще! Но есть и более красивая история: я решила отдать дань обществу… Школа, между прочим, это классно! Обожаю работать с детьми, особенно с малышней — с ними весело. Хотя я и в старших классах преподавала.

Не боитесь, что кто-то из ваших бывших учеников-старшеклассников увидит ваши фото с шоу? «Ни хрена себе училка!» — подумает он. И будет прав, потому что и правда — ни хрена себе!

Сейчас моим ученикам примерно 24-25 лет. Так что — пусть думают, уже не страшно, все нормально.

Аня, и все же. Философ, школьный учитель… На каком этапе что-то пошло не так? Когда в вашей жизни возник вот этот когнитивный (приятно поговорить с умным человеком!) диссонанс, умещающий в себе все вышеперечисленное и увлечение бурлеском?

Танцы появились в моей жизни курсе на пятом. Я любила джаз, ретро-моду, пошла на буги-вуги все как-то закрутилось. Плюс в какой-то момент я наткнулась на видео с выступлениями танцовщиц бурлеска. И вдруг подумала: почему бы не связать с этим свою жизнь? Потому что совмещать было тяжело. У меня был период, когда днем я работала в школе, потом сидела и переводила разные книжки и стать, а вечером танцевала. Я жутко уставала, а денег заработать все равно не могла. И тут я, 24-летняя, снова представила себя, например, лет в 45. И поняла: надо срочно что-то менять! Потому что представлять в 24, что будет через 20 лет, худшее, что может случиться с человеком. И тут мне предложили стажировку в качестве ассистента арт-директора в Бельгии. Я поехала, попробовала, решила переезжать, но мне не дали визу, и я осталась в Москве. И вот тогда-то и стала серьезно заниматься бурлеском.

В те времена в Москве можно было найти учителя бурлеска?

Я ездила по разным танцевальным лагерям, где иногда проходили мастер-классы и по бурлеску. Ну, и, конечно, смотрела очень много обучающего видео.

С шоу Диты фон Тиз, наверняка?

Dave M. Benett / Getty Images

Никогда не была ее особой фанаткой. Мне больше нравились вступления 20-50-х годов. А в Диту я влюбилась после того, как в прошлом году побывала в Берлине на ее выступлении. Она думала, что увижу этакую холодную la femme fatale, а она оказалась живой, очаровательной, сияющей, нежной и очень харизматичной.

О бурлеске, дырке к полу и деньгах

Бурлеск начала прошлого века сильно отличается от того, что из себя представляет этот жанр сегодня?

Да. Тогда он больше походил на то, что сегодня называется стриптизом, а сейчас является его альтернативой.

В чем разница? Расскажите для «чайников».

В бурлеске мы сами целиком и полностью придумываем свои номера. Мы — полностью автономные артисты. В бурлеске запрещена полная нагота.

Вы помните свое первое выступление?

Это было весной 2012-го в каком-то весьма странном ресторане на Тульской. Я дико волновалась. Из-за чего? Хотя бы из-за того, что на сцене была огромная дыра, и я боялась, что у меня в нее провалится каблук. Но все прошло неплохо. В первом ряду сидела моя ровесница, которой все ужасно нравилось. И я танцевала для нее.

Думаете, зрители понимали, на что пришли? Понимали, что стриптиза не будет?

Многие не понимают этого до сих пор. Но мы не в праве их за это осуждать. Мы должны лишь нежно и любя им показывать хорошее шоу. А разочарования будут всегда. Москва — 20-миллионный город, поэтому всем не угодишь. Кто-то считает, что я разделась недостаточно, кто-то — что слишком сильно.

Страшно было впервые раздеваться перед зрителями?

Да, нет. И тогда, и сейчас я уверена, что вот эти пришедшие на шоу сквозь московские снега, слякоть и серость люди хотят одного — хорошо провести время. А я имею возможность подарить им улыбку, хотя бы на минуту дать возможность отвлечься и подумать, что жизнь не так уж и плоха.

Аня, что представлял из себя «московский бурлеск» лет пятнадцать назад? Это было что-то полумаргинальное?

Бурлеск всегда и везде немножко субкультура со своими историями и легендами, и в этом смысле московский бурлеск мало чем отличается от, скажем, берлинского. Нас просто было очень мало — кажется, пять девочек лет по 25-30. И опыт у всех был очень маленький. Поэтому никто не представлял, ни как это делается, ни что происходит, ни как сделать лучше. Мы искали свой путь довольно долгим путем проб и ошибок.

Искали путь? Или все же возможность заработать в жанре, где конкуренция была пока минимальной?

Никто тогда особо не зарабатывал. Получать за это нормальные деньги в России люди стали года два назад, а тогда все строилось на полном энтузиазме. Более того, все ведь еще и сами оплачивали свои платья, а они стоят очень прилично. У меня в этом плане была фора — я шили все сама.

Раз уж об этом заговорили: сколько в среднем стоит костюм танцовщицы бурлеска?

Я плачу только за материалы, поэтому мой самый новый костюм обошелся мне примерно в 800 евро. Пара вееров стоит от 600 до 20000 евро. Так что в среднем получается 50 000 рублей и выше.

О честности, друге и непристойных предложениях

2012-й — это ведь уже во всю интернет, социальные сети и камеры на мобильных телефонах… Ваши родители знали, чем вы занимаетесь?

Мой принцип — всегда быть открытой и честной. Поэтому, да, старшим родственникам я обо всем рассказала не сразу. Но сейчас моя тетя очень меня поддерживает и даже покупает мне помаду, если ей кажется, что моя мне не очень идет. А мама… она очень мудрая женщина, поэтому волновалась за меня точно так же, как волнуются мамы за всех детей, у которых творческая профессия. Она не верила, что я смогу себя прокормить. Но — я смогла. А мама приходит на все мои московские шоу и сидит в первых рядах. И брат мой ко мне приходил. Но мне, конечно, очень повезло с семьей, а ведь многим девочкам приходится все скрывать от самых близких людей.

anjapavlova.com

Ваш молодой человек…

Он тоже меня очень поддерживает. Более того, мы с ним познакомились как раз на моем шоу, поэтому он сразу понимал, во что ввязывается. Мы вместе уже три года.

Простите за вопрос, но вы часто получаете со стороны мужчин непристойные предложения?

Любая красивая женщина получает от мужчин такие предложения. А я высокая, худая, у меня длинные волосы и большие глаза. Но, знаете, вот как штука: до бурлеска, то есть когда я работала самой обыкновенной школьной учительницей, у меня с этим делом было все еще хуже. Почему? Думаю, когда я спускаюсь со сцены, меня — и об этом говорят многие — окружает аура неприступности, потому что я только что была на этой сцене. К такой на кривой козе не подъедешь! Так что… нет, мужчины ко мне после выступлений подходят, но обычно говорят какую-то ерунду. И, да — вот главный сюрприз бурлеска: на наших шоу женщин в зале всегда больше, чем мужчин. Женщинам приятно смотреть на таких же, как они, только чуть более смелых, раскованных и свободных. Им приятно чувствовать, что и они могут быть такими.

В Москве бурлеск — не самый популярный жанр. Где можно заработать танцовщице? На корпоративах?

Два года назад вместе с моими подружками я начала делать в Москве шоу Ladies of Burlesque в стиле классического бурлеска и раз в три месяца мы с ним выступаем в одном из ресторанов. Мы начали делать барные вечеринки, очень распространенные в Берлине. Ну, и, конечно, корпоративы. Помню, например, очень странный корпоратив Газпрома , на котором артистов оказалось больше, чем зрителей. Это было очень странно…

Есть ли шанс у столичного бурлеска стать мейнстримом?

Все идет к этому. Мне кажется, что своим шоу мы запустили какой-то тренд. Сегодня в Москве уже есть четыре шоу!

О плюсах, минусах и девочках

Журналисты в возрасте любят говорить молодежи о том, что сегодня идти в журналистику — последнее дело. Ну, а вы, с высоты своего опыта, посоветовали бы молодой девочке идти в бурлеск?

Отговаривать не буду. Но и особо поддерживать тоже. То есть скажу, с чего начать, но «явки и пароли» не сдам.

Ок. Тогда просто скажите: в чем плюсы и минусы этой профессии?

Охххх… Начну с плюсов: творческое самовыражение, большое количество красивых вещей в гардеробе, возможность путешествовать и общаться с интересными людьми и встретить молодого человека — если, конечно, есть такая задача. А теперь минусы. Любая творческая работа, то есть работа на себя, сильно выматывает. Вся твоя жизнь — это бесконечный марафон и постоянные сомнения в себе. Так что… пусть молодая девочка (или мальчик!) взвесит все «за» и «против».