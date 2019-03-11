Делали ли советские женщины эпиляцию

Начнем с того, что необходимость эпиляции волос на теле женщины осознали в 20-х годах прошлого века.

До этого такой процедурой увлекались только женщины античности, но затем женское тело надолго скрылось под длинными платьями и широкими рукавами. А общественные бани вышли из моды.

Поэтому о наличии волос супруг узнавал только после свадьбы. А развод по этой причине не давали. В викторианской Англии чувствительные юноши чуть не падали в обморок, когда узнавали, что тело женщины несколько отличается от мраморных статуй.

Однако в двадцатые годы длина платьев и юбок сократилась. Кроме того, подскочила популярность общих пляжей, где женщины представали во всей красе. Бизнес поймал волну — в продаже появились различные средства для эпиляции, а модные журнали принялись объяснять женщинам, что и где необходимо брить.

В Советском Союзе все буржуазные веяния приказали долго жить примерно в то же время, когда закончился НЭП. Поэтому долгое время о необходимости что-либо брить большинство советских женщин не догадывалось. Разумеется, были и продвинутые пользовательницы редких зарубежных журналов, но массовым явлением эпиляция не стала.

Чаще всего для удаления волос использовался бритвенный станок со сменными лезвиями. Опытные женщины покупали серый порошок "Нури". Несмотря на убийственный запах, он неплохо справлялся с волосами. Достаточно было размешать его с водой и нанести на нужный участок на 10-15 минут — в зависимости от количества волос. Затем состав вместе с волосами сосребали деревянной лопатокой или даже пемзой. Ну а настоящие модницы гонялись за французским кремом "Бокаж".

Кроме того, некоторые девушки шли на хитрость и просто осветляли волосы на руках и ногах раствором перекиси водорода.