Татуаж ареолы: все «за» и «против»

Валерия Барченко, законодатель моды и эстетики Permanent Make-up России и Европы, рассказывает, кому необходима эта процедура

Согласитесь, грудь должна быть красивой не только по форме, но и визуально, а это значит, что раздеваясь, вы не должны стесняться того, как выглядят ваши ареолы. Конечно, показания к дермотатуажу ареол (татуажу ареолы) груди являются эстетическими и направлены они, прежде всего, на то, чтобы женщина чувствовала себя еще более красивой, притягательной и сексуальной.

К примеру, вы можете испытывать неловкость от того, что область вокруг сосков у вас какая-то бесцветная, что порождает у вас комплексы. Еще одна причина — кожные заболевания, одно из которых — витилиго, приводящее к нарушениям пигментации кожи. Поводом также может стать природная асимметрия области сосков. Казалось бы, небольшие эстетические недостатки в такой достаточно интимной зоне, однако именно они становятся причиной неуверенности в себе, комплексов и даже проблем в личной жизни. Татуаж ареолы помогает решить не только эстетические проблемы, но и психологические, возвращая женщинам уверенность в себе.

К отдельной группе пациентов можно отнести тех, кто в недалеком прошлом прибегнул к увеличивающей маммопластике при помощи силиконовых имплантов. В нашей стране особой популярностью пользуется именно периареолярный способ увеличения груди — когда хирургическое вмешательство и установка импланта происходят через разрез вокруг ареолы. Данный метод позволяет минимизировать количество постоперационных шрамов — они остаются в основном в области вокруг соска и поэтому менее заметны, чем при других вариантах маммопластики, когда разрез делается, например, под грудью. Тем не менее после эндопротезирования большинство женщин хотят как можно быстрее избавиться от каких-либо последствий вмешательства и замаскировать рубцы в области ареолы. Один из самых надежных и безопасных способов — это дермотатуаж ареол.

Дермотатуаж ареол показан также после мастэктомии или после восстановления груди при помощи имплантов: он позволяет практически полностью восстановить рисунок цвета ареолы.

В каком-то смысле татуаж ареол помогает визуально решить проблему обвисания молочных желез при птозе I степени, когда птоз не еще не так сильно выражен, а объем груди достаточный.

К минусам процедуры дермотатуажа можно отнести только неправильный выбор специалиста и салона, куда вы обратились. Имейте в виду, что в тату-салонах используется свои красящие вещества, которые не всегда смотрятся естественно. Мастерами перманентного макияжа применяются другие пигменты, которые помогают добиться более натурального и естественного оттенка. Очень важно, чтобы мастер был настоящим профессионалом, ведь такая деликатная область требует более чем внимательного отношения к себе.

К плюсам процедуры можно отнести отсутствие большого списка противопоказаний. У пациенток после маммопластики есть своеобразный бонус — уже пройдены все обследования и сданы необходимые анализы. Что же касается остальных, то противопоказаниями могут служить: беременность, период лактации, заболевания крови, склонность к образованию рубцов, онкология, некомпенсированный сахарный диабет.

Процедура дермотатуажа относится к категории безопасных. Во время ее проведения пациент не чувствует боли, но, по его желанию, мастер может сделать вам местную анестезию — чаще всего применяется крем-анестетик. Как такового восстановительного периода после татуажа ареол нет: максимум это ношение аппликаций в течение 4—6 часов после процедуры, затем протирание области ареол любым спиртосодержащим средством для более быстрого заживления. Не рекомендуется посещение бассейнов, саун, соляриев и, естественно, пляжей.