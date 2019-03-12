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Какие процедуры надо успеть сделать к лету 

Passion.ru 9 часов назад
Фото: Shutterstock
Зима закончилась, прогноз погоды обещает скорое наступление теплых солнечных деньков, а значит, настала пора готовиться к встрече лета. Редакция Passion.ru собрала 5 процедур, которые необходимо сделать в ближайшее время, чтобы выглядеть на все 100!

Обновляем кожу

Первым в списке процедур, которые стоит сделать немедленно, значится пилинг. Сходить к косметологу за этой бьюти-манипуляцией лучше как можно раньше, не стоит дожидаться, пока весна полностью вступит в свои права, а солнце засияет ярче. Пилинги делятся на поверхностные, срединные и глубокие. Глубокие пилинги назначаются только по показаниям, таким как шрамы, рубцы от ожогов и прочие дефекты кожи, и не проводятся в косметологическим кабинетах. Срединные пилинги повреждают поверхностный слой эпидермиса, вызывают отшелушивание кожи и способствуют обновлению клеток. Поверхностные же не вызывают сильных шелушений и не доставляют дискомфорта при нанесении на кожу, но и делать их лучше курсом, ведь от единственной процедуры магии с вашей кожей не произойдет.
Единственный минус процедуры: ее не стоит делать в теплое время года, в период повышенной активности солнечных лучей, ведь образовавшаяся новая кожа пока что слишком тонкая, чтобы сопротивляться UV-излучению. Активное воздействие солнечных лучей повышает вероятность появления пигментных пятен.
Весна в России, к счастью, поздняя, а значит, у вас есть время до конца марта, чтобы сделать пилинг и сиять идеальной кожей всю весну. Чтобы защитить кожу от негативного воздействия солнца, обязательно используйте кремы с SPF.

Чистим до блеска

Еще одна процедура, которую стоит сделать в предверии теплого сезона — это чистка. Можете выбрать любой вид этой манипуляции на свое усмотрение: от мануальной до ультразвуковой. Чистка поможет освобидить поры от загрязнений, убрать черные точки и коммедоны. Сразу после процедуры чистки редакция Passion.ru советует пройти процедуру на аппарате Jet Pell — безинъекционное насыщение кожи витаминным коктейлем, подаваемым через струю сжатого воздуха. Это поможет закрепить достигнутый результат после чистки, стянуть поры и протонизировать кожу.

Добавим витаминов

После затяжной зимы, морозного воздуха и постоянной сухости в помещении из-за работающего на максимум центрального отопления, ваша кожа, скорее всего, страдает от сухости и обезвоживания, а тут и до появления новых морщинок не далеко. Чтобы оживить и пробудить клетки эпидермиса, вам просто необходим витаминный заряд. Тут на помощь приходят процедуры биоревитализации и мезотерапии. Мезотерапия — насыщение витаминным коктейлем — поможет устранить тусклость и уплотнить кожу, а инъекции гиалуроновой кислоты восстановят баланс влаги изнутри.
Кстати, процедура мезотерапии поможет не только коже лица, но и волосам. Мезотерапия кожи головы напитает фолликулы витаминами, что будет очень кстати в межсезонье — вечный период авитаминоза.

Цель — похудеть

Если вы еще не успели привести свою фигуру в порядок к сезону платьев, юбок и купальников, не стоит отчаиваться. Начните интенсивные тренировки сейчас, и к лету при желании сможете носить длину мини. Впрочем, путь к идеальному телу помогут облегчить специальные процедуры. Одна из самых эффективных — это методика R-Sleek.
Во время процедуры уйдёт лишняя жидкость, около 800-900 мл за сеанс, улучшится кровоснабжение, особенно тех участков, в которых чаще всего наблюдаются застойные явления — галифе, верхняя треть ягодиц, низ живота. С ее помощью можно убрать растяжки абсолютно физиологичным способом: за счёт термоэффекта, который создаёт R-sleek, и давления на ткани достигается стимуляция деления фибробластов, которые выстраивают волокна коллагена и эластина. Плюс R-sleek работает как механический пилинг, который не под силу ни одному косметическому средству «из тюбика». Эксперты студии PROGRACE советуют пройти курс как минимум из 5 процедур, чтобы достигнуть желаемого результата.

Для шелковой кожи

Еще одна необходимая процедура для подготовки к теплому сезону — это эпиляция. Видов этой нехитрой манипуляции достаточно много: восковая, фотоэпиляция, шугаринг и далее по списку. Однако, редакция Passsion.ru предлагает обратить особое внимание на лазерную эпиляцию. После курса процедур вы сможете надолго забыть о необходимости удаления волоском на теле, а в промежутках между сеансами будет достаточно обычного бритья ног для поддержания идеально гладкой кожи.
Текст: Дарья Солодовникова
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