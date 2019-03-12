Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала подписчикам свое лицо, пораженное псориазом. Видео она опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта во вторник, 12 марта.

На ролике 38-летняя телезвезда снимает вблизи свои щеки, покрытые красными пятнами, а под видео подписывает свой диагноз.

В том, что состояние ее кожи ухудшилось, Кардашьян призналась еще в декабре 2018 года.