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Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала подписчикам свое лицо, пораженное псориазом. Видео она опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта во вторник, 12 марта.
На ролике 38-летняя телезвезда снимает вблизи свои щеки, покрытые красными пятнами, а под видео подписывает свой диагноз.
В том, что состояние ее кожи ухудшилось, Кардашьян призналась еще в декабре 2018 года.
«Думаю, мне стоит начать лечение псориаза, потому что моя кожа никогда раньше не была в таком состоянии. У меня уже не получается прятать болезнь», — пожаловалась она и попросила совета у поклонников.
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Красота , Ким Кардашьян
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