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Модель плюс-сайз копирует образы звезд-худышек 

Рамблер 5 часов назад
Американская модель плюс-сайз Кэти Стурино ведет модный Instagram-блог, в котором она не стесняется показывать свое тело 52-го размера. Кроме того, она снимается в рекламных кампаниях и участвует в модных показах.
Еще одна особенность блога Стурино — она копирует образы и стиль знаменитостей. Так Кэти пытается доказать, что быть стильной и красиво одеваться может девушка любых размеров, а не только худышка. В коллекции ее пародий: Гвинет Пэлтроу, Джиджи Хадид, Кейт Миддлтони, Меган Маркл и другие.
Ее снимки неизменно вызывают противоречивые отзывы. Некоторые подписчицы уверены, что именно такое сравнение показывает, насколько неуместна некоторая одежда на девушках крупных размеров. Однако большинство, конечно, поддерживает идею Кэти о том, что мода должна быть доступна девушкам с разными фигурами. Они восхищаются и вдохновляются тем, как Стурино любит и принимает себя такой, какая она есть.
Кстати, Кэти не пропагандирует отказ от занятий спортом или хаотичное питание. Наоборот, девушка активно посещает тренажерный зал и следит за своим рационом, но делает это в разумных пределах и не ставит перед собой нереальных целей.
Женский форум
Красота , Фото , Гвинет Пэлтроу
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