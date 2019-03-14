Невесты до нанесения макияжа и после

Пышная свадьба у большинства людей бывает лишь в раз в жизни, поэтому каждой невесте в такой день хочется выглядеть настоящей принцессой. Помогают девушкам преобразиться и идеальное платье, и романтичная фата, и экстравагантная причёска. НО самое радикальное преображение происходит с помощью макияжа. Грамотный мейк-ап позволяет не только скрыть недостатки кожи, но и визуально изменить черты лица. Героини ролика доказали, что декоративная косметика действует не хуже скальпеля пластического хирурга.