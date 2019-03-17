Как правильно пользоваться духами

Существует много мифов о том, как правильно пользоваться духами, почему некоторые ароматы длятся дольше, чем другие, а также почему один и тот же запах может пахнуть по-другому на ком-то еще. Эксперт по красоте и ногтям Лейтон Денни рассказал обо всем британскому таблоиду DailyMail.

По его мнению, у каждого человека есть свой "ароматический отпечаток", который может влиять на то, как духи ощущаются на человеке. «На идентификацию запахов влияют гены, химия нашей кожи, уровень стресса и самый важный фактор — температура нашей кожи», — заявил эксперт.

Пользоваться духами — простое дело. Эксперт советует распылять духи, но не следует растирать запястья друг о друга после нанесения, чтобы предотвратить "дробление" запаха.

Духи правильно наносить на пульсовые точки: ниже мочек ушей, внутри локтей, сзади коленей, лодыжек, основания шеи, внутри запястий. Другие хорошие места для применения находятся в декольте, на плечах и задней части шеи на линии волос. Некоторые женщины наносят аромат на внутреннюю поверхность бедер, поэтому «аромат поднимается и окружает их».

Флакончик с духами следует держать на расстоянии 20 сантиметров от кожи при нанесении. Если распылять над более широкой областью, то это поможет аромату лучше раскрыться и дольше держаться на коже.

Важно еще и правильно хранить духи — не держать их на солнце и желательно хранить в месте, где нет резких изменений температуры.