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Каких женщин считали красивыми в разные времена 

Спид-Инфо 8 часов назад
Фото: Спид-Инфо
Корсетами сегодня уже мало кто утягивается, а вот прямые ноги и правильная осанка, пожалуй, из моды не выйдут никогда.
В Древней Греции эталоном была женщина высокого роста, с тонкой талией, развернутыми плечами, расширенным тазом и прямыми ногами.
По эталонам древних египтян у красивой женщины должен быть высокий рост, широкие плечи, узкие бедра и талия, крупные черты лица.
Для идеала женской красоты ХVII века были характерны: высокий рост, развитые формы плеч, груди, бедер и очень тонкая талия (с помощью корсета ее затягивали иногда до 40 см в обхвате).
В аристократических салонах ХVIII века красивыми считались женщины с маленькой изящной головкой, узкими плечами, тонкой и гибкой талией, округлой линией бедер.
В России среди народа красивой считалась женщина высокая, статная, с величественной осанкой и плавной лебединой походкой.
В 1915-1918 годах сложился новый тип женской красоты: женщина-мальчик, тонкая, плоскогрудая, с узкими бедрами, без подчеркнутой талии, с мальчишеской стрижкой.
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