Каких женщин считали красивыми в разные времена

Корсетами сегодня уже мало кто утягивается, а вот прямые ноги и правильная осанка, пожалуй, из моды не выйдут никогда.

В Древней Греции эталоном была женщина высокого роста, с тонкой талией, развернутыми плечами, расширенным тазом и прямыми ногами.

По эталонам древних египтян у красивой женщины должен быть высокий рост, широкие плечи, узкие бедра и талия, крупные черты лица.

Для идеала женской красоты ХVII века были характерны: высокий рост, развитые формы плеч, груди, бедер и очень тонкая талия (с помощью корсета ее затягивали иногда до 40 см в обхвате).

В аристократических салонах ХVIII века красивыми считались женщины с маленькой изящной головкой, узкими плечами, тонкой и гибкой талией, округлой линией бедер.

В России среди народа красивой считалась женщина высокая, статная, с величественной осанкой и плавной лебединой походкой.

В 1915-1918 годах сложился новый тип женской красоты: женщина-мальчик, тонкая, плоскогрудая, с узкими бедрами, без подчеркнутой талии, с мальчишеской стрижкой.