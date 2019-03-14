Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

После увеличения груди у женщины образовалась дыра 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Жительница Нижнего Новгорода решила вставить себе имплантаты в грудь. После операции все шло хорошо, но потом у женщины образовалась большая дыра.
В 2016 году пациентка перенесла маммопластику. Через неделю после операции она заметила, что один из швов не заживает. Спустя еще некоторое время у нее поднялась температура и образовалась маленькая дырочка. Хирург говорил что все нормально.
Врач накладывал девушке швы, назначал новые препараты и уколы. На протяжении трех лет она пыталась избавиться от неудачных последствий: ездила к врачам в Москву и Германию, но они так и не смогли помочь. По словам медиков, хирург неправильно сформировал "карман" для имплантата.
Сейчас женщина обратилась в суд. Она требует с клиники компенсации за моральный ущерб и возмещения затрат на операции. Врачи свою вину отрицают и говорят, что такой результат получился из-за индивидуальных особенностей пациентки.
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ситуации, которые кричат, что отношения обречены
Как пережить кризис среднего возраста
«Никогда не говорите мужу, что его мама плохая»1
«Танцевала даже перед якудза»11
Бритни Спирс не может выйти замуж из-за отца
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 марта
Психология
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Секреты звезд, обнародованные в 2018 году
Звёзды
Звездные родители, воспитывающие детей в строгости
Дети Звёзды
Опасность, поджидающая любителей изюма
Еда Здоровье
Зрелых людей призвали отказаться от трех продуктов
Еда
Лобода поделилась откровенным фото в Сети
Звёзды
73-летняя певица выглядит на 40
Красота Здоровье
«Никто не мог видеть живота Заворотнюк: его не было»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение