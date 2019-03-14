После увеличения груди у женщины образовалась дыра

Жительница Нижнего Новгорода решила вставить себе имплантаты в грудь. После операции все шло хорошо, но потом у женщины образовалась большая дыра.

В 2016 году пациентка перенесла маммопластику. Через неделю после операции она заметила, что один из швов не заживает. Спустя еще некоторое время у нее поднялась температура и образовалась маленькая дырочка. Хирург говорил что все нормально.

Врач накладывал девушке швы, назначал новые препараты и уколы. На протяжении трех лет она пыталась избавиться от неудачных последствий: ездила к врачам в Москву и Германию, но они так и не смогли помочь. По словам медиков, хирург неправильно сформировал "карман" для имплантата.

Сейчас женщина обратилась в суд. Она требует с клиники компенсации за моральный ущерб и возмещения затрат на операции. Врачи свою вину отрицают и говорят, что такой результат получился из-за индивидуальных особенностей пациентки.