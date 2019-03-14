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Как правильно использовать масла для кожи 

WomanHit.ru 7 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Уход за лицом необходимо подбирать самостоятельно, однако WomanHit.ru расскажет об одном из самых эффективных средств, набирающем все большую популярность
В последнее время масла для ухода за кожей находятся на пике популярности среди средств для очищения и увлажнения. Это неудивительно, так как масла насыщают кожу полезными микроэлементами. Вы можете использовать масла как в чистом виде, так и добавлять в различные маски и крема. Однако важным моментом является правильное использование натуральных масел.

Жожоба

Одно из самых легких и гипоаллергенных масел. Рекомендуется добавлять в маски из глины и для приготовления увлажняющего крема. Для чувствительной кожи это просто находка. Однако важно не переусердствовать и соблюдать меру в использовании.
Благодаря высокому содержанию полезных жирных кислот вы можете заметить следующие изменения уже через неделю:
— восстановление водного баланса;
— уменьшение количества воспалений на коже;
— неглубокие морщины начнут постепенно разглаживаться;
— сокращение жирного блеска;
— улучшение цвета лица.
И все же рекомендуем проконсультироваться со специалистом, если у вас наблюдаются серьезные проблемы с кожей, так как любое масло — довольно активное средство, которое при неправильном использовании может серьезно навредить.

Масло виноградных косточек

Богатое витаминами Е, А и С, масло виноградных косточек отлично увлажняет обезвоженную кожу. Кстати, необязательно сухая кожа может нуждаться во влаге: довольно распространенная ситуация, когда жирная кожа после длительного лечение препаратами и мазями может стать обезвоженной.
Масло можно использовать для:
— размягчения кожи;
— успокоения и заживления мелких повреждений.
Кроме увлажняющего действия, масло оказывает неплохой отбеливающий эффект и применяется при чрезмерной пигментации. Особенно хорошо работает на склонной к жирности коже, так как отлично прочищает протоки сальных желез, растворяет загрязнения в порах, тем самым предотвращая воспаления на коже.
Его можно использовать в чистом виде или смешивать с другими маслами, например, с миндальным. Некоторые косметологи рекомендуют делать массаж с маслом виноградных косточек. Кроме того, масло неплохо справляется с водостойкой тушью.

Абрикосовое масло

Это масло подойдет увядающей коже, так как обладает выраженным тонизирующим эффектом. Благодаря содержанию органических кислот, таких как олеиновая и стеариновая, масло активно восстанавливает верхний слой кожи и активирует процесс обновления клеток.
Витамины А и В также играют не последнюю роль. Противовоспалительное действие витамина А широко известно, а его содержание в абрикосовом масле достаточное, чтобы привести кожу в порядок за короткий срок. Если у вас есть мелкие морщинки, то именно витамин В будет работать на их устранение. Однако девушкам с проблемной кожей тоже можно делать маски с использованием абрикосового масла, но только смешивая с другими маслами.

Масло авокадо

Наверное, самое «богатое» из масел — аж 12 видов различных микроэлементов! Ретинол, содержащийся в масле авокадо, разрушает радикалы, которые и влияют на снижение эластичности кожи.
Уже известный нам витамин В помогает нормализовать липидный обмен и замедляет процесс старения. Кроме того, отмечается высокое содержание цинка, который хорошо снимает воспаление.
Обычно масло смешивают с маслом жожоба как часть ухода при проблемной коже.
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