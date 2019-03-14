4 спектра действия ночного крема

За день кожа лица подвергается разным негативным воздействиям — солнечное излучение, ветер, грязь, пыль, выхлопные газы, макияж и прочие. Назначение ночного крема заключается в устранении последствий, днем кожа страдает от агрессивных внешних факторов, ночью она должна восстанавливаться изнутри.

Использовать ночной крем необходимо в любое время года, особенно высокой потребность в нем будет зимой, когда к основным негативным факторам добавляется еще и холод. Это четыре главных действия ночного крема.

Увлажнение кожи

Хороший ночной крем обладает активными увлажняющими компонентами, за ночь он устраняет сухость кожи, делая ее эластичной и гладкой наутро.

В состав ночных кремов часто входят пептиды, они помогают коже производить коллаген для повышения ее упругости, предотвращения морщин.

Ночной крем не только увлажняет кожу, он ее питает и омолаживает.

Улучшение текстуры кожи

Текстура кожи портится за счет морщин, тонких линий, пигментных пятен, тусклости, качественный ночной крем будет эффективен против всех этих явлений. При регулярном использовании ночного крема старение кожи замедляется, к ней возвращается естественный здоровый оттенок.

Осветление цвета лица

Здоровая кожа отличается ровным тоном и красивым сиянием, без шелушений и тусклости. Ночной крем делает кожу такой, какой она должны быть от природы.

Снятие раздражений

Лето раздражения на коже появляются по причине сильного воздействия солнечных лучей, зимой — из-за холода на улице и сухости воздуха в помещениях. Ночной крем избавляет от любого раздражения вне зависимости от причины его появления.

Использование ночного крема — это такая же обязательная процедура, как вечернее очищение кожи. Для того, чтобы увидеть эффект от ночного крема, его нужно использовать как минимум два месяца, придется проявить терпение. Выбор ночного крема осуществляются в соответствии с типом кожи, через неделю использования по реакции кожи станет понятно, подходит ли выбранный продукт персонально для тебя.