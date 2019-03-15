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Звездный тренд — темное окрашивание волос 

WMJ.ru 9 часов назад
Фото: WMJ.ru
Темный цвет волос набирает популярность. На одном только прошедшем недавно «Оскаре» две вечные блондинки Шарлиз Терон и Эмилия Кларк на красную дорожку вышли брюнетками. Редакция WMJ.ru назвала 5 причин, которые убедят тебя изменить цвет волос, а в фотогалерее ты найдешь самых известных брюнеток. Подробности — в нашем материале!
На случай, если образы звездных красоток покажутся тебе недостаточно убедительными, у нас в рукаве осталась пара козырей, которые заставят перейти тебя на темную сторону.

Никакого обесцвечивания

Первый несомненный плюс окрашивания в темный цвет — это отсутствие необходимости обесцвечивания агрессивным химическим составом, разрушающим структуру волоса и природный кератин. При окрашивании в оттенки темнее того, который у тебя есть сейчас, пигмент покроет волос без всяких вспомогательных средств, а значит, шевелюра не пострадает и будет поражать окружающих блеском и красотой. «А как же аммиак?» — спросишь ты. Многие производители профессиональных красок либо совсем отказались от этого ингредиента, либо добавляют его настолько в маленьком количестве, что навредить стержню волоса он не может.

Естественность

Подобрать идеальный оттенок черного, темно-каштанового или шоколадного не так-то сложно, главное — учесть особенности своего цветотипа. Единственный момент: натуральным блондинкам стоит для начала затемниться на несколько тонов, чтобы получить идеальный результат. В иссиня-черный сразу краситься не стоит, если у тебя неконтрастная внешность. Темно-русый цвет с шоколадным или каштановым оттенком, как у Селены Гомес или Зендаи Коулман, на начальных этапах лучший вариант.

Простота ухода

Если у тебя темные волосы, ты можешь забыть об оттеночных фиолетовых бальзамах и шампунях для поддержания идеального цвета. Набора из шампуня и кондиционера для окрашенных волос вполне хватит, а при желании можешь использовать коричневые маски с кристаллами, чтобы поддерживать блестящий оттенок. К слову, отросшие корни тоже легко можно замаскировать специальными тонирующими спреями, что в случае с другими оттенками едва ли получится сделать незаметно.

Волосам все равно пора отдохнуть от блонда

Если ты адепт блонда и не изменяешь этому цвету вот уже долгое время, то настала пора остановиться, ведь любое воздействие обесцвечивающих порошков негативно влияет на здоровье волос, провоцирует их ломкость и истончение. Как думаешь, почему даже закоренелые блондинки периодически отказываются от привычного оттенка? Просто волосы уже не выдерживают постоянных окрашиваний и выглядят плачевно.

Можно покраситься дома

При окрашивании волос в темный оттенок можно неплохо сэкономить на услугах стилиста. Современные домашние краски обеспечивают салонный результат, а совладать с ними может даже ребенок. Приятный бонус — бюджетная цена.
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Красота , Шарлиз Терон , Эмилия Кларк , WMJ.RU
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