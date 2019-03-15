8 привычек против красоты кожи

Большинство людей готовы на многое, чтобы сохранить молодость и красоту кожи, но обычно они действуют не так, как следовало бы. Как правило, люди проявляют усердие в восстановлении кожи, приобретают дорогостоящие продукты и процедуры в кабинете косметолога. Вместо того, чтобы восстанавливать кожу, следует меньше вредить ей, состояние кожи ухудшается от вредных привычек. Избавление от этих восьми привычек сработает лучше, чем любое косметическое средство.

Царапать и чесать

Почесать кожу после укуса комара или при аллергическом высыпании может быть приятно, но делать этого не стоит. Не нужно царапать и чесать кожу, это действие становится причиной незаметных для глаза повреждений. Если перестараться, то на месте укуса комара может образоваться шрам, не нужно рисковать. К тому же это не помогает, если почесать кожу, то она станет чесаться еще сильнее.

Курение

Курение наносит вред не только для дыхательной системы, но и для кожи. Курение вызывает появление темных пятен на коже, провоцирует высыпания, обезвоживает и старит кожу. Это одна из самых вредных привычек для кожи.

Алкоголь

Употребление алкогольных напитков наносит вред для кожи по нескольким направлениям.

Алкоголь обезвоживает кожу, для того, чтобы этого не произошло, нужно запивать алкогольный напиток троекратным количеством воды.

Обезвоженная кожа становится грубой и начинает шелушиться. Продукты распада алкоголя разрушают кожу, придают ей неприятный оттенок, способствуют появлению морщин.

Не снимать макияж

Если девушка хочет сохранить молодость своей кожи как можно дольше, то она должна каждый вечер уделять время тщательному очищению кожи, снятию макияжа. Если лениться снимать макияж, то вскоре он не сможет скрыть всех несовершенств на коже.

Слишком много косметических продуктов

Эта привычка тоже относится к женским, девушкам постоянно хочется пробовать что-то новое, в результате они одновременно используют огромное количество косметических средств. Для того, чтобы понять, подходит тебе определенный продукт или нет, тебе нужно использовать его в течении определенного времени. Даже если продукт идеально подошел, его нельзя использовать без перерывов.

Выдавливать прыщи

Привычка выдавливать прыщи не приведет к уменьшению количества прыщей, напротив, их станет больше. Выдавливая прыщики, ты разносишь инфекцию, на месте одного прыща вылезет множество новых. Также привычка выдавливать прыщи приводит к появлению шрамов.

Загорать в солярии

Солнечный свет вреден для кожи, особенно если проводить под ним много времени без защиты, вреднее него только загар в солярии. Частое посещение солярия приводит к ранним глубоким морщинам.

Терять и набирать вес

Быстрая потеря веса оставит кожу обвисшей, чередование потери и набора веса приведет к появлению растяжек. При планировании похудения нужно думать, в том числе, и о состоянии кожи. Колебания веса приводят к потере эластичности кожи.