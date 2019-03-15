Как правильно мыть голову: 7 советов трихолога

Как очистить волосы и кожу головы без ущерба для здоровья и красоты? О главных правилах и самых распространенных ошибках рассказала трихолог Анна Порткова.

Мойте голову по мере ее загрязнения

Трихолог уверена –если гены так распорядились, что к вечеру ваши волосы уже несвежие, ничего не сделаешь. Вовремя не смытые загрязнения наносят гораздо больше вреда, чем хлор, содержащийся в воде.

Увы, но то, что работу сальных желез можно перестроить — миф. Волосы действительно могут меньше жирниться при отсутствии стрессов и хорошем сбалансированном питании. Но это происходит не от того, что вы «приучили» их к мытью, например, раз в три дня.

Выбирайте правильные шампуни

Избыточную секрецию себума провоцируют так называемые сульфаты (Sodium Laureth Sulphate). Если у вас есть необходимость мыть голову каждый день, Анна советует выбирайть шампунь, в состав которого не входит этот ингредиент.

Чрезмерное содержание силиконов тоже не приветствуется. Они образуют пленку, не позволяющую вывести из них продукты обмена, которые накапливаются, и волосы быстрее становятся жирными.

Очищайте шампунем только кожу головы

Запомните — наносить шампунь нужно только на кожу головы. В первую очередь загрязняется именно она, волосы же обволакиваются себумом постепенно. У обладательниц длинных локонов часто встречается такое явление: несвежие корни и при этом очень сухие кончики.

Поэтому мы очищаем только кожу, а пены, образующейся в процессе мытья, достаточно для того, чтобы очистить волос. В случаях гиперсекреции сальных желез можно использовать скрабы. Но тут без помощи трихолога не обойтись — есть риск травмировать и сжечь кожу головы при неправильно подобранном времени воздействия.

Не наносите бальзам на корни волос

Что касается бальзамов, то трихологи не рекомендуют наносить их на прикорневую зону, даже если у вас сухие и нормальные волосы. В их состав входят пленкообразователи — для волос они хороши.

«Кислый» бальзам закрывает чешуйки после использования щелочного шампуня, а пленка обволакивает, защищая их от агрессивных воздействий. «Если мы нанесем бальзам на кожу головы, то „перекроем“ ей дыхание», — резюмирует Анна.

Выбирайте правильную температуру воды

Слишком горячая вода — причина тусклости волос. Она должна быть прохладной — помогает лучше впитаться увлажняющим веществам, входящим в состав шампуня и кондиционера. Высокая температура также усиливает работу сальных желез — волосы пачкаются быстрее.

Не используйте слишком много средств

Анна рекомендует наносить при мытье и последующей сушке волос не более трех средств. Использовать и шампунь, и кондиционер, и маску, и масло, и несмываемый спрей не нужно — сочетание этих средств только навредит волосам, сделав их сухими и тонкими на концах.

Трихологи советуют внимательнее относиться и к используемому объему шампуня и кондиционера. Первый рекомендуется наносить не более двух раз, иначе поверхностно-активные вещества могут нарушить липидный баланс кожи головы и вызвать перхоть и шелушения. А избыток второго не впитается и утяжелит пряди: кондиционер наносится в строго небольшом количестве и только на нижнюю треть волос. Советы, которые помогут добиться суперобъема и пышности, ищите здесь.

Не увлекайтесь ко-вошингом

Ко-вошинг — способ мытья головы с помощью бальзама (Conditioner only washing). В интервью для BeautyHack модель Марина Линчук призналась, что очищает волосы только таким способом уже несколько лет.

Но ко-вошинг требует соблюдения правил: не используйте кондиционер с силиконами в составе — они образуют пленку, нарушая питание волосяных фолликул. Трихологи советуют чередовать этот способ с обычным шампунем для удаления сильных загрязнений (бальзам этого сделать не может).