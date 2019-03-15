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Для чего нужна мицеллярная вода 

Умная 7 часов назад
Фото: Умная
Мицеллярная вода относительно недавно появилась на рынке, и сейчас её можно найти у многих на полке рядом с тоником и лосьоном для лица. Однако мало кто знает, как ей правильно пользоваться.
По сути дела, мицеллярная вода — это вода с мылом. Но она более нежная, поэтому в отличие от обычного мыла, которое может вызвать раздражение, бережно очищает лицо, но при этом хорошо смывает макияж (но не плотную тональную основу или водостойкие средства). Она идеально подходит для сухой кожи, потому что очищает мягче, чем пенки или мыло для лица. Если у вас кожа жирная, то мицеллярной воды может быть недостаточно: она слишком деликатна.
Чтобы добиться лучшего эффекта, дерматологи рекомендуют использовать ватные диски, но можно и просто нанести руками на лицо. Главное, не забывайте смывать её! Вы ведь не оставляете мыло на лице, правда? Мицеллярная вода ни в коем случае не заменит вам тоник для лица, она предназначена исключительно для мягкого очищения.
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