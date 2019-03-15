Люди с неземной внешностью

У некоторых людей есть особенности, которые отличают их от остальных. Например, необычный цвет кожи. Нередко дети с очень светлой или совсем чёрной кожей страдают от насмешек сверстников. Но стоит им повзрослеть, как ими тут же начинают восхищаться. Шведская модель Конни Чиу — уроженка Гонконга. Девушка появилась на свет с альбинизмом, и именно поэтому семья перебралась в Швецию: в Гонконге белокожая Конни постоянно страдала от солнечных ожогов. В 24 года Конни стала моделью, причем знаменитый модельер Жан-Поль Готье начал сотрудничать с ней, несмотря на то, что у Конни косоглазие.

Видео рассказывает о других людях, чья внешностью не может не удивлять.