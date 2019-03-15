Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Люди с неземной внешностью 

Рамблер 1 час назад
У некоторых людей есть особенности, которые отличают их от остальных. Например, необычный цвет кожи. Нередко дети с очень светлой или совсем чёрной кожей страдают от насмешек сверстников. Но стоит им повзрослеть, как ими тут же начинают восхищаться. Шведская модель Конни Чиу — уроженка Гонконга. Девушка появилась на свет с альбинизмом, и именно поэтому семья перебралась в Швецию: в Гонконге белокожая Конни постоянно страдала от солнечных ожогов. В 24 года Конни стала моделью, причем знаменитый модельер Жан-Поль Готье начал сотрудничать с ней, несмотря на то, что у Конни косоглазие.
Видео рассказывает о других людях, чья внешностью не может не удивлять.
Красота , Видео , Жан-поль Готье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как вести себя, если вы столкнулись со сталкером
От корсетов до бра: эволюция нижнего белья
Заговоры, которые помогут быстро выйти замуж
Звездные родители, воспитывающие детей в строгости
7 продуктов, которые повышают настроение
Видео
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Секреты звезд, обнародованные в 2018 году
Звёзды
Люди с неземной внешностью
Красота
Малоизвестные способы использования молока
Еда
Фиктивные браки советских знаменитостей
Звёзды
«Миллион за 11 кг»: как Скулкина похудела
Звёзды
Какой была Ирина Понаровская до славы
Звёзды
Звездные родители, воспитывающие детей в строгости
Звёзды Дети
Опасность, поджидающая любителей изюма
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение