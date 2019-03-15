5 профессий красоты, о которых вы могли не знать

Все профессии, как известно, хороши — и любой труд почетен. Но существуют вещи, о которых мы часто даже не задумываемся, однако их тоже кто-то делает. С продуктами красоты имеет дело каждый в той или иной степени, часто даже не подозревая, что есть специальные направления деятельности, в которых имеются и свои профессионалы. Пять редких — и небанальных — профессий, которые делают этот сумасшедший мир если не лучше, то прекраснее — уж точно.

Архивист бренда

Раньше и трава была зеленее, и красота прекраснее, не то что сейчас. Верно? Конечно нет — но технологии рекламы, разработки в сфере бьюти, способ построения структуры бренда когда-то действительно были другими. Кроме того, винтаж и ностальгия — на этих двух китах построен не один успешный бренд. Архивисты знают о прошлом все — а применительно к конкретной марке еще и обо всем.

Данные о конкурентах того или иного средства в разные промежутки времени, слоганы кампаний, реакция покупателей в различном выражении, тенденции и момент их смены — все это тщательно фиксируется, анализируется и дальше служит материалом для разработки сегодняшней стратегии бренда.

Стилист ароматов

Художник по интерьеру делает так, чтобы все детали в помещении соответствовали законам композиции, цветосочетания и эстетики. Тем же самым, только по поводу запахов, занимаются стилисты ароматов. Они отвечают не только за то, чтобы человеку было просто приятно находиться в отеле, бутике или магазине, — их задачей является еще и другое воздействие, более глубокое.

Наш мозг воспринимает всю информацию — в том числе ту, которую передает обоняние, — и тут же образует нейронные связи. По этой причине яблочный пирог часто пахнет детством и счастьем, кофейный запах ассоциируется с энергией и силой. Стилисты ароматов используют имеющуюся психологическую информацию, чтобы удачнее и выгоднее продать товар или услугу: для этого они особым образом расставляют по полкам диффузоры, ароматические свечи и другие аромасредства.

Креативщик названий

Каждый день появляются тысячи и тысячи новых косметических средств. Для того чтобы покупатели не запутались, постоянно приходится изобретать новое и для названий. Этим и занимаются специально обученные креативные люди. Кроме хорошо развитой фантазии они обладают еще и недюжинными познаниями о бьюти-процессах, анатомии, химии и психологии, потому что иначе попросту невозможно придумать такое название, которое будет одновременно и правдивым, и притягательным для покупателей.

Тестировщики средств

На животных многие средства тестировать перестали — и очень хорошо. А вот люди, которые проверяют на себе действие конкретного крема или тоника, никуда не делись. Они делают это совершенно добровольно и получают за это совершенно официальную зарплату, так что тут все справедливо и честно. Наверняка они выглядят фантастически — подумать только, весь рабочий день баловать свою кожу и волосы питательными текстурами, проверяя, как они ложатся, как впитываются и какой после этого эффект. Любопытно, может ли такая работа в принципе надоесть?

Бьюти-стилист

В съемках для глянца часто используются высокохудожественно разломанные помады, причудливо рассыпанные тени для век и артистично размазанные по полу тональники. Все эти действия выполняют бьюти-стилисты. Сначала они продумывают общую концепцию кадра, делают эскиз, а затем приступают к выполнению. По сути, эта профессия на стыке между стилистом и художником — важно обладать развитым чувством прекрасного, уметь видеть готовый кадр в голове.