Девушку с витилиго обвиняют в отбеливании кожи ради модельной карьеры

Люди с витилиго стараются прятать свое тело от пытливых взглядов окружающих. Но эта красавица — не из робкого десятка. Девушка стала моделью и сейчас отбивается от нападок недоброжелателей, которые судачат, что она специально отбелила кожу ради известности.

Как необычная внешность и сильный характер помогли девушке добиться успеха в жизни и карьере, узнайте из нашего материала

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22-летняя танцовщица и модель Мэрайя Перкинс (Mariah Perkins) из Мэриленда, США, впервые заметила, что ее кожа теряет пигмент, когда ей исполнилось 13 лет. Позже юной афроамериканке диагностировали витилиго — состояние, когда на кожных покровах возникают пятна в результате исчезновения меланина. Со временем пятна распространились по всему телу Мэрайи.

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Когда большое пятно появилось на ее лице, о девушке начали говорить, что она якобы специально захотела «стать белой».

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Едкие насмешки о том, что ее лицо напоминает шкуру коровы, и тому подобные злобные комментарии больно задевали красотку.

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Она тщательно гримировала лицо и даже засыпала с толстым слоем тонального крема в течение нескольких лет. Но сейчас Мэрайя научилась любить себя и стала востребованной моделью.

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Больше всего девушку ранят комментарии недоброжелателей о том, что она хотела отбелить кожу, чтобы скрыть свое африканское происхождение. Мэрайя — единственная в семье, у кого возникло витилиго. Родители всегда поддерживали девушку и говорили ей, что она самая красивая. Сейчас у Мэрайи тысячи подписчиков, с которыми она с удовольствием делится новыми фотографиями. Модель регулярно участвует в фотосъемках и рекламных кампаниях. Чем увереннее в себе становится девушка, тем меньше сплетен возникает у нее за спиной. Она больше не использует тяжелый макияж, чтобы скрыть пятна. Многие начали делать ей комплименты, говорить о ее уникальности и необычной красоте. Уверенность в себе — то, что «делает» человека. Пятна на теле — не повод считать себя некрасивой: их можно превратить в особую изюминку и стать неповторимой. Самооценка — это наше отражение в глазах окружающих.

А что вы думаете о бодипозитивных моделях, которые стали трендом десятых годов?