Что нужно знать о ботоксе

Ботулинотерапия — одна из самых распространенных процедур в современной косметологии. К ней прибегают не только женщины, но и мужчины. Ее популярность породила вокруг себя множество слухов и домыслов, с которыми мы решили окончательно разобраться с помощью специалиста.

Чурсина Оксана Алексеевна, врач -косметолог, дерматолог, трихолог

История

История возникновения ботулотоксина (БТА) уходит корнями в 18 век, когда в одном немецком городе произошло массовое отравление со смертельным исходом кровяной колбасой, в которой содержался опасный для жизни токсин. Отсюда название болезни — ботулизм (от латинского botulus — колбаса).

Спустя много лет, в 1946 году, благодаря многочисленным исследованиям, появилась возможность выделить чистое вещество в кристаллической форме. В период с 1960-х до 1970-х годов, во время проведения офтальмических опытов с ботулотоксином, было замечено, что вещество влияет на активность мимических мышц. В 2002 году FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США) разрешило применение БТА в косметологии.

Сейчас БТА активно используют не только в косметологии, но и других областях медицины — это неврология, офтальмология, стоматология. В России ботулотоксин используют более 25 лет, и на сегодня зарегистрированы 6 препаратов: Ботокс (США), Диспорт (Франция), Релатокс (Россия), Ботулакс (Южная Корея), Ксеомин (Германия) и Лантокс (Китай). Действующие вещество во всех препаратах — токсин ботулизма типа А. Все отличия основываются на особенностях производства, разнице в составах, концентрации БТА и, что самое важное, на алгоритме применения средства.

Самыми популярными в стране остаются американский Ботокс и французский Диспорт, так как специалисты имеют большой опыт работы именно с этими препаратами. Из-за разницы в своих составах Ботокс и Диспорт отличаются вводимой дозой препарата. Так, 1 единица Ботокса равна 3-4 единицам Диспорта. Также разница в технике введения и длительности их эффекта. Исходя из особенностей мимики пациента, выраженности морщин и желаемого результата, специалист подбирает нужный препарат.

Показания

Основное показание к ботулинотерапии — наличие активных мимических морщин. Важно знать, что это единственный способ в косметологии, который поможет от них избавиться. У процедуры масса плюсов: все проходит быстро, не требует подготовки и реабилитации. Помимо основного эффекта пациенты получают и другие бонусы. После проведения ботулинотерапии меняется стереотип мимики, пропадает привычка постоянно хмурится и поджимать губы. Также происходит профилактика старения всего лица, когда изменяется мышечная нагрузка на кости и связки, снижается избыточное сало-отделение, и как итог — кожа вновь выглядит молодой и цветущей.

Эффект от инъекций наступает на 4-6 день, максимум придется подождать 10-12 дней. Нужно быть готовым к тому, что мимика в первые 1-3 месяц будет практически полностью отсутствовать, и максимально восстановиться лишь через 4-6 месяцев. Все изменения в мышцах проходят бесследно, и если после первого опыта ботулинотерапии вы решите остановиться и не колоть ботулотоксин, то кожа спустя несколько месяцев вернется к своему прежнему состоянию. Зависимость от ботокса — враньё, единственное от чего может возникнуть привыкание — это ваш помолодевший вид в зеркале.

Эффект

Эффект длительности БТА зависит от множества факторов:

-количество введенного препарата. Процедура ботулинотерапии является дозозависимой. Минимальное количество вещества даёт короткий по времени результат. Важно ввести такое количество препарата, которое даст длительный эффект и не омрачится осложнениями, связанными с передозировкой.

-мимическая активность пациента. У людей с активной мимикой (например, актеров) эффект длится меньше.

-образ жизни. Спортивные нагрузки, вредные привычки, посещение бань и саун, а также длительное нахождение на солнце снижают длительность эффекта.

-частые заболевания с высокой температурой и сильный стресс способны вывести препарат за считанные дни.

-возраст. У возрастных пациентов мышечная активность намного слабее, поэтому препарат держится дольше.

-пол. Известно, что у мужчин БТА рассасывается намного быстрее, чем у женщин.

-область введения. Эффект на лбу и межбровье сохраняется дольше, чем вокруг глаз.

-косметические процедуры, улучшающие кровоток, снижают длительность эффекта.

-соблюдение правильной периодичности процедур. Ботулинотерапию нужно проводить не чаще 2-3 раз в год после полного восстановления мышечной активности. В противном случае, получится лишь кратковременный результат.

Рекомендации

Выбор зон и дозы ботулинотерапии каждый пациент решает непосредственно со своим специалистом. Это желание очень индивидуально. Специалист, владея навыками работы с разными препаратами, подбирает БТА и алгоритм действий в зависимости от пожеланий клиента. Другие косметические процедуры лучше проводить спустя 2-3 недели после ботулинотерапии и полной фиксации препарата и постараться соблюдать все постпроцедурные рекомендации: активные мимические движения в течение 30 минут после инъекции и отказ от косметики для профилактики инфицирования в первые несколько часов. Владея всей необходимой информацией и при обращении к грамотному специалисту, можно несомненно стать обладателем гладкой и молодой кожи.