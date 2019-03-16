Как отрастить крепкие и здоровые ногти

Каждая девушка мечтает о длинных и ухоженных ноготках. Однако на пути к желаемому результату мы иногда забываем об основных правилах ухода. Редакция WMJ.ru расскажет, как в домашних условиях добиться идеального состояния ногтей и сохранить их красоту на долгое время.

Почему не растут ногти

Как известно, ногти и кожа нуждаются в особом уходе, особенно после зимы. Расслоение, тонкость и ломкость — частые проблемы, с которыми сталкиваются девушки. В холодное время года недостаток витаминов в организме может привести к хронической слабости и сонливости. Авитаминоз также влияет на состояние эпидермиса. Еще одной причиной плохого состояния твоих ногтей может быть и неправильный уход за кожей. Помни, что во время морозов руки обязательно должны быть в тепле. Перчатки твои надежные защитники не только в холодную погоду, но и при уборке квартиры. Химические компоненты, входящие в состав чистящих средств, неблагоприятно влияют на состояние твоих пальчиков.

Если ты часто пользуешься лаком или делаешь гелевое покрытие, давай отдохнуть своим ногтям. Многократная смена маникюра может привести к истончению ногтевой пластины. Снятие шеллака доверяй только профессионалу! Помни, что самостоятельное удаление может привести к серьезным повреждениям.

Возьми себе за правило устраивать 2-3-недельную передышку в год для восстановления и уплотнения ногтей. При снятии лака пользуйся щадящими средствами, не забывая после о нанесении масла или питательного эликсира.

Что делать

Повлиять на состояние и рост ногтей можно как с помощью специальных процедур, так и принимая витаминный комплекс. Начинать нужно с главного — правильного питания. Для укрепления попробуй включить в рацион витамины группы А, С, Е, и В, которые содержатся в овощах и фруктах. Обрати внимание на цитрусовые и морковку — это кладезь полезных веществ для женского здоровья. Не забудь и о необходимых минералах — кальции и железе. Их нехватку можно восполнить, выпивая стакан козьего молока или бананового смузи на завтрак.

Не стоит отказываться и от специальных защитных и лечебных покрытий. Используй их 1-2 раза в неделю, избегая кутикулы. Можешь наносить средства как базовое покрытие под обычный лак или проводить специальные «разгрузочные» дни для укрепления. Компоненты в составе продуктов активируют рост и регенерацию нижних слоев. Так, протеин шелка защитит ногти от ломкости и расслаивания, а протеиновый эликсир — от сухости и трещин.

В конце каждого дня наноси увлажняющий крем на руки, кутикулу и ногти, а в выходные проводи особый бьюти-ритуал. Вот вариант одного из них:

Ванночка с лимонным соком

Разрежь лимон пополам и используй половинки для каждой руки.

Возьми две небольшие емкости и налей теплую воду.

Затем добавь сок из каждой половины лимона и 2-3 капли йода — он укрепит ногтевую пластину.

Опусти в ванночки чистые руки на 10-15 минут.

Повторяй эту процедуру каждую неделю и увидишь, как меняется состояние ногтей.

Если у тебя совсем нет времени для ухода, воспользуйся полезными свойствами белой глины: нанеси ее на одну минуту, затем смой холодной водой. Она сделает твои ноготки крепкими и здоровыми.

А пока твои ноготки будут расти и укрепляться, мы предлагаем несколько идей стильного маникюра для коротких ногтей!