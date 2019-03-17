Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немка насмехается над идеальными снимками в соцсетях 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @geraldinewest_
Всем давно известно, что девушки в соцсетях любят приукрашивать снимки. В результате многие подписчицы известных блогеров и других знаменитостей страдают от собственных мнимых несовершенств. Психологи бьют тревогу, уверяя, что это самая настоящая проблема современной молодежи. Тем лучше, что все больше и больше известных личностей не стесняются высмеивать "идеальный" мир соцсетей.
@geraldinewest_
Одной из таких стала смелая немка Джеральдина Уэст из Кёльна. Девушка-блогер делает забавные коллажи "Инстаграм против реальности", на которых старается показать, насколько отличается глянцевая картинка от настоящей жизни. Сегодня у Джеральдины уже 56 тысяч подписчиков, многие из которых появились именно благодаря ее веселым коллажам.
@geraldinewest_
Однако есть и те, кто негативно относится к задумке Уэст. Их основная претензия в том, что реальные снимки Джеральдины выглядят слишком постановочно и местами даже красиво. Критики уверены, что подготовка к съемкам реальности занимает у девушки столько же времени, сколько и создание идеальных глянцевых снимков, а значит, не имеет ничего общего с настоящими, живыми кадрами.
@geraldinewest_
В комментариях к коллажам Джеральдина честно отвечает, что это правда — подготовка к съемкам занимает много времени. Однако девушка уверена, что сути дела это не меняет. Ведь ее основной посыл — нельзя ни о ком судить по соцсетям. В интернете можно увидеть только одну из сторон личности.
@geraldinewest_
Интересно, что под каждым снимком Джеральдин рассказывает о том, как он создавался. Например, под этим коллажем девушка подробно описала, чего ей стоили обе фотографии: ей было сложно долго сидеть, развернувшись к воде, ее мышцы сводило от неудобной позы, а еще тяжело грести веслами, потому что вокруг было много тины и водорослей.
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем опасны белые пятна на ногтях13
Девушки показали свое тело после родов
Крепкие звездные пары, которые вместе больше 20 лет1
Почему появляется мисофония, и что с ней делать1
Почему мужчина может вас бросить: 8 причин5
Видео
ЧП: что нужно знать, чтобы спастись
Дети
Киркоров восхитился декольте Стоцкой
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Как на организм женщины влияет интимная жизнь
Здоровье
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Какие пельмени опасны для здоровья
Еда
Как Брэд Питт живет с прозопагнозией
Звёзды
Валерия назвала экс-мужа «садистом-вегетарианцем»
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Секреты звезд, обнародованные в 2018 году
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение