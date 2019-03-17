Немка насмехается над идеальными снимками в соцсетях

Всем давно известно, что девушки в соцсетях любят приукрашивать снимки. В результате многие подписчицы известных блогеров и других знаменитостей страдают от собственных мнимых несовершенств. Психологи бьют тревогу, уверяя, что это самая настоящая проблема современной молодежи. Тем лучше, что все больше и больше известных личностей не стесняются высмеивать "идеальный" мир соцсетей.

@geraldinewest_

Одной из таких стала смелая немка Джеральдина Уэст из Кёльна. Девушка-блогер делает забавные коллажи "Инстаграм против реальности", на которых старается показать, насколько отличается глянцевая картинка от настоящей жизни. Сегодня у Джеральдины уже 56 тысяч подписчиков, многие из которых появились именно благодаря ее веселым коллажам.

@geraldinewest_

Однако есть и те, кто негативно относится к задумке Уэст. Их основная претензия в том, что реальные снимки Джеральдины выглядят слишком постановочно и местами даже красиво. Критики уверены, что подготовка к съемкам реальности занимает у девушки столько же времени, сколько и создание идеальных глянцевых снимков, а значит, не имеет ничего общего с настоящими, живыми кадрами.

@geraldinewest_

В комментариях к коллажам Джеральдина честно отвечает, что это правда — подготовка к съемкам занимает много времени. Однако девушка уверена, что сути дела это не меняет. Ведь ее основной посыл — нельзя ни о ком судить по соцсетям. В интернете можно увидеть только одну из сторон личности.

@geraldinewest_

Интересно, что под каждым снимком Джеральдин рассказывает о том, как он создавался. Например, под этим коллажем девушка подробно описала, чего ей стоили обе фотографии: ей было сложно долго сидеть, развернувшись к воде, ее мышцы сводило от неудобной позы, а еще тяжело грести веслами, потому что вокруг было много тины и водорослей.