Что такое скульптурирование тела и кому подходит данная процедура

Весна не за горами, а это значит, что скоро в спортзалах будет тесно. Но чтобы добиться хорошей фигуры после зимней спячки, нужен не один месяц изнурительных тренировок. Не все готовы к этому, да и для жителей мегаполиса, долго — это не вариант. Хочется быстро и качественно. Для таких задач придумали боди-скульптурирование, когда желанные формы — круглую попу и даже «кубики на животе» — можно получить на столе пластического хирурга. Кому подойдет такая процедура, а кому нет — в материале Passion.ru и пластического хирурга Павла Голованева.

Всего лишь за одну процедуру обрести тонкую талию, стройные ноги, рельефный пресс, изящные бедра — это не просто мечта многих девушек, сегодня это реальность. Но важно помнить, что здоровье превыше всего. Прежде чем решиться на ту или иную манипуляцию, важно тысячу и один раз подумать и самое главное — не попасть в руки псевдохирурга.

Павел Голованев,

пластический хирург, черепно-челюстно-лицевой хирург, ведущий специалист по краниопластике. Действительный член ОПРЭХ, EAFPS, EACMFS

Что такое боди-скульптурирование?

К передовым методикам по моделированию тела относятся:

— ультразвуковая липосакция (хирургическое удаление лишней жировой ткани); — липофилинг (введение жировой ткани пациента для эстетического моделирования); — боди-скульптурирование (визуальная коррекция рельефов тела).

При проведении липосакции ультразвуковые волны воздействуют на жировую ткань, расщепляя ее. При этом жизнеспособность жировых клеток сохраняется. Впоследствии, при необходимости, с помощью специальных приспособлений (канюлей) эти клетки можно использовать в эстетических целях для коррекции определенных зон (липофилинг). Например, женщинам, чаще всего, жировая ткань вводится в зону ягодиц для придания объема этой области тела, мужчины с помощью body-скульптурирования корректируют грудные мышцы.

Какие зоны можно корректировать

С помощью современных методик моделирования тела можно корректировать различные его зоны. Чаще всего изменяют область передней брюшной стенки, боков, зону галифе, бедра. Также возможно устранение излишков жировой ткани из области колен, голеней и др. Результатом станут красивые выпуклые ягодицы, плоский живот, стройные ноги, упругие бедра и другие приятные метаморфозы тела.

Противопоказания

Существует ряд противопоказаний для проведения подобных операций, сюда относятся:

— заболевания сердца и сосудов; — различные хронические заболевания внутренних органов; — нарушение свертываемости крови; — онкологические заболевания; — инфекционные заболевания; — период менструального цикла; — беременность, — лактация; — возраст до 18 лет; — сахарный диабет.

На консультации врач предложит вам сдать необходимые анализы, если противопоказаний не будет, то можно будет начать подготовку к операции.

Как проходят процедуры

Во время липосакции доктор точечно направляет ультразвуковую волну в жировую ткань. Таким образом происходит расщепление клеток, которые потом откачиваются при помощи канюлей. Этот способ является малотравматичным и достаточно щадящим. В ходе операции кровеносные сосуды, нервные окончания, соединительный эпителий остаются нетронутыми. Поэтому процесс реабилитации невелик. Во время липосакции в зоне воздействия происходит запуск процесса ремоделирования кожи. Эффект виден визуально — кожа уплотняется и подтягивается.

Жировая ткань, полученная в ходе операции, при необходимости используется для липофилинга. Для этого извлеченная жировая ткань обрабатывается и вводится с помощью канюлей или шприца под кожу или слизистую оболочку. Иногда жир вводится в межмышечное пространство. Затем на места, которые подверглись воздействию, накладывается стерильный пластырь.

Обычно во время проведения липофилинга врач вводит в зону воздействия значительно большую часть полученной в результате липосакции жировой ткани. Связано это с тем, что со временем приживаются в среднем около 70% клеток.

Таким образом, пластический хирург в течение одной операции может скорректировать различные зоны тела: и те, что имеют излишки жира, и те, которые нуждаются во введении жировой ткани для моделирования.

Если же вы желаете иметь красивые кубики пресса, то пластический хирург липоксирует жировую ткань из глубокого слоя до поверхностного, сохранив небольшую прослойку на мышцах. В результате происходит объемное скульптурирование тела и вы становитесь обладателем спортивных «кубиков пресса» всего за одну операцию. Домой пациент может пойти, уже спустя несколько часов после операции. Эффект от операций по моделированию фигуры сохраняется на протяжении нескольких лет, все зависит от особенностей организма пациента и его образа жизни.

Период реабилитации

В течение недели после процедуры могут наблюдаться небольшие болевые ощущения в зоне воздействия, синяки, общее недомогание. Они очень быстро сойдут на нет, если неукоснительно соблюдать все рекомендации врача. К таким рекомендациям относятся ношение в течение двух-трех недель после операции компрессионного белья, прием антибиотиков, исключение физических нагрузок и другие. Конечный эффект будет виден спустя 1-3 месяца.

Какие могут быть побочные эффекты

При всей малотравматичности операций по моделированию тела, все же существуют определенные риски. Связаны они могут быть как с индивидуальными особенностями пациента, так и с мастерством хирурга.

К числу побочных эффектов относятся: — риск появления воспалений; — закупорка сосудов; — отеки, гематомы и онемелость кожи в зоне воздействия; — изменение цвета кожи в зоне операции; — если операция проведена непрофессионально, то может наблюдаться асимметрия из-за неравномерного распределения жира.

Кому не подойдут данные методики?

Операция липосакции не подойдет тем, кто желает избавиться от ожирения. С этой проблемой рекомендуется идти к эндокринологу. Операция направлена на устранение жировых ловушек, то есть очагового скопления жира.

Также операции по моделированию тела не подойдут тем людям, которые, получив новые формы тела, не собираются менять свой образ жизни. Сохранить новые объемы вы сможете лишь в тандеме с правильным питанием и здоровым образом жизни. Иначе жировые ловушки вернутся и вы только зря потратите время и деньги.

Не подойдет операция липосакции и слишком худым людям, поскольку необходимо, чтобы в зоне воздействия ультразвука толщина жировой складки была не меньше двух сантиметров.

Текст: Павел Голованев