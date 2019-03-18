Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что об оттенках помады думают мужчины 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: PIXABAY.COM/RU
Яркие губы или нюд? Выбор непростой, однако мы подскажем, какой цвет заставит вашего партнера мечтать о вас.

С глиттером

Считается, что сверкающие губы — тренд последнего сезона. Да, вы привлечете к себе внимание активным блеском. Однако, по мнению мужчин, такая эффектность будет уместна разве что на вечеринке в честь Энди Уорхола. Что касается предпочтений сильной половины, то большинство высказывается против. Мужчины считают этот тренд в макияже асексуальным, потому что шиммерные губы вызывают у них ассоциацию с елочным шаром, крошки от которого почему-то оказались у вас на губах. А уж целовать такие губы и вовсе страшно: вдруг обрежутся?

Ярко-красная

Классика, что сказать. Особенно это должны понимать и принимать русские мужчины, как кажется на первый взгляд. И что интересно, мужчинам действительно нравится этот оттенок. Девушкам, которые хотят привлечь внимание противоположного пола, алый цвет просто необходим в косметичке, однако, чтобы его носить, нужно идеально проработать кожу тональным средством, потому что яркий оттенок не терпит несовершенств на лице и моментально их подчеркнет, если они все же есть.
Есть мужчины, которые намерено не стирают с себя следы алой помады. Представляете, что может сотворить один маленький цветной стик?

Темные оттенки

Да, есть экстремалы, которые обожают на своей женщине темно-фиолетовые или черные губы, и пусть она становится похожа на невесту Франкенштейна, по мнению таких мужчин, она все равно прекрасна. Но это мнение довольно редко. Подавляющему большинству мужчин эти оттенки кажутся максимально ненатуральными и отталкивающими. Так что, если вы собираетесь на свидание, особенно первое, отложите такую помаду в сторону, она будет уместна лишь на тематической вечеринке или выходе с подругами, но никак не на встрече с мужчиной, которого вы собираетесь околдовывать. Вдруг еще в обморок упадет.
Мужчины — интересные существа, хотя бы в том плане, что не знают о том, что такое нюд и с чем его едят. Если вы решите накраситься максимально натурально — блеск/естественный оттенок помады — мужчина решит, что вы просто не красились. Им трудно понять такие нюансы. Важен лишь цвет и форма, остальное для них непостижимо. Во всяком случае, для большинства.

Излишний объем

Прошли времена, когда неестественно огромные губы были пределом мечтаний любой девушки. Сейчас даже в самых отдаленных уголках страны этот «хит нулевых» полностью себя изжил. Мужчины считают, что такие губы присущи девушкам из низкосортных фильмов для взрослых.
Поэтому не думайте, что губы как у Шейк моментально решат ваши проблемы с личной жизнью и привлекут массу поклонников, скорее наоборот. Мужчины в этом плане избирательны, едва ли вы удивите их объемом.
WomanHit.ru: последние новости
Елена Летучая показала, как будет выглядеть в старости 4 масла для красоты вашей кожи Татуаж ареолы: все «за» и «против»
Женский форум
Красота , Энди Уорхол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа новая любимая пластика женщин
Самбурская похвалилась ремонтом в квартире
Звезды, ставшие мамами после 45
Что такое скульптурирование тела и кому оно нужно1
Где искать вторую половинку по знаку зодиака
Видео
Названы худшие сосиски
Еда
ЧП: что нужно знать, чтобы спастись
Дети
Киркоров восхитился декольте Стоцкой
Звёзды
6-летний полуслепой пианист перепел хит
Дети
Звезды, ставшие мамами после 45
Дети Звёзды
Арзамасова показала дерзкий образ
Звёзды
Волочкова удивила «грандиозной» растяжкой
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Почему распадаются браки звездных детей
Звёзды Любовь
Как на организм женщины влияет интимная жизнь
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение