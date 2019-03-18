Что об оттенках помады думают мужчины

Яркие губы или нюд? Выбор непростой, однако мы подскажем, какой цвет заставит вашего партнера мечтать о вас.

С глиттером

Считается, что сверкающие губы — тренд последнего сезона. Да, вы привлечете к себе внимание активным блеском. Однако, по мнению мужчин, такая эффектность будет уместна разве что на вечеринке в честь Энди Уорхола . Что касается предпочтений сильной половины, то большинство высказывается против. Мужчины считают этот тренд в макияже асексуальным, потому что шиммерные губы вызывают у них ассоциацию с елочным шаром, крошки от которого почему-то оказались у вас на губах. А уж целовать такие губы и вовсе страшно: вдруг обрежутся?

Ярко-красная

Классика, что сказать. Особенно это должны понимать и принимать русские мужчины, как кажется на первый взгляд. И что интересно, мужчинам действительно нравится этот оттенок. Девушкам, которые хотят привлечь внимание противоположного пола, алый цвет просто необходим в косметичке, однако, чтобы его носить, нужно идеально проработать кожу тональным средством, потому что яркий оттенок не терпит несовершенств на лице и моментально их подчеркнет, если они все же есть.

Есть мужчины, которые намерено не стирают с себя следы алой помады. Представляете, что может сотворить один маленький цветной стик?

Темные оттенки

Да, есть экстремалы, которые обожают на своей женщине темно-фиолетовые или черные губы, и пусть она становится похожа на невесту Франкенштейна, по мнению таких мужчин, она все равно прекрасна. Но это мнение довольно редко. Подавляющему большинству мужчин эти оттенки кажутся максимально ненатуральными и отталкивающими. Так что, если вы собираетесь на свидание, особенно первое, отложите такую помаду в сторону, она будет уместна лишь на тематической вечеринке или выходе с подругами, но никак не на встрече с мужчиной, которого вы собираетесь околдовывать. Вдруг еще в обморок упадет.

Мужчины — интересные существа, хотя бы в том плане, что не знают о том, что такое нюд и с чем его едят. Если вы решите накраситься максимально натурально — блеск/естественный оттенок помады — мужчина решит, что вы просто не красились. Им трудно понять такие нюансы. Важен лишь цвет и форма, остальное для них непостижимо. Во всяком случае, для большинства.

Излишний объем

Прошли времена, когда неестественно огромные губы были пределом мечтаний любой девушки. Сейчас даже в самых отдаленных уголках страны этот «хит нулевых» полностью себя изжил. Мужчины считают, что такие губы присущи девушкам из низкосортных фильмов для взрослых.

Поэтому не думайте, что губы как у Шейк моментально решат ваши проблемы с личной жизнью и привлекут массу поклонников, скорее наоборот. Мужчины в этом плане избирательны, едва ли вы удивите их объемом.