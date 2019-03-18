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Названа новая любимая пластика женщин 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Ari Perilstein / Getty Images for A-OK Collective, LLC
«Лицо богачки» (rich girl face) стало главным трендом в пластической хирургии в 2019 году. Об этом сообщает The Sun.
По словам британского хирурга Дирка Кремера, процедура включает в себя филлеры (наполнители для локальных инъекций, которые используются в контурной пластике — прим. «Ленты.ру»), химический пилинг (удаление омертвевших клеток верхнего слоя кожи с использованием кислот — прим. «Ленты.ру») и инъекции ботокса. «Лицо богачки» особенно популярно у женщин в возрасте от 20 до 29 лет, которые мечтают о внешности как, например, у самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер.
«В определенных кругах эстетика пухлого лица богачки — это практически новая сумка Louis Vuitton, мгновенно узнаваемый знак статуса и благополучия», — пояснил врач.
Он также заметил, что в отличие от предыдущих поколений девушки, перенесшие указанные процедуры, не стремятся скрыть их от публики. «Теперь пухлые губы и щеки как у рыбы фугу стали предметом гордости», — рассказал он.
Отмечается, что в настоящее время филлеры для щек и губ стоят около 200 фунтов стерлингов (17 тысяч рублей) за один укол.
В феврале предпринимательница Кайли Дженнер рассказала правду о пластических операциях на своем лице.
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Женский форум7
Красота , Louis Vuitton , Lenta.ru
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