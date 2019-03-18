Названа новая любимая пластика женщин

«Лицо богачки» (rich girl face) стало главным трендом в пластической хирургии в 2019 году. Об этом сообщает The Sun.

По словам британского хирурга Дирка Кремера, процедура включает в себя филлеры (наполнители для локальных инъекций, которые используются в контурной пластике — прим. «Ленты.ру» ), химический пилинг (удаление омертвевших клеток верхнего слоя кожи с использованием кислот — прим. «Ленты.ру») и инъекции ботокса. «Лицо богачки» особенно популярно у женщин в возрасте от 20 до 29 лет, которые мечтают о внешности как, например, у самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер.

«В определенных кругах эстетика пухлого лица богачки — это практически новая сумка Louis Vuitton, мгновенно узнаваемый знак статуса и благополучия», — пояснил врач.

Он также заметил, что в отличие от предыдущих поколений девушки, перенесшие указанные процедуры, не стремятся скрыть их от публики. «Теперь пухлые губы и щеки как у рыбы фугу стали предметом гордости», — рассказал он.

Отмечается, что в настоящее время филлеры для щек и губ стоят около 200 фунтов стерлингов (17 тысяч рублей) за один укол.

В феврале предпринимательница Кайли Дженнер рассказала правду о пластических операциях на своем лице.