Как избавиться от вросших волос

Вросшие волосы могут стать настоящим кошмаром, а вопрос, как избавиться от вросших волос — жизненно важным моментом. На месте вросшего волоса возникает раздражение, под кожей — воспаление. Для того, чтобы вытащить волос из-под кожи, некоторые используют пинцет или стерильную иглу, но это небезопасно и не подходит, чтобы избавиться от вросших волос в зоне бикини и других деликатных местах.

Есть несколько проверенных способов предотвратить врастание волос и только три безопасных способа, как избавиться от вросших волос в домашних условиях.

Как избавиться?

Отшелушивание

Отшелушивание успешно используется в качестве методики, как избавиться от вросших волос на ногах или других не очень чувствительных зонах. Каждую область с вросшими волосами нужно отшелушивать скрабом или жесткой мочалкой 1-2 раза в день. Кожа начнет быстрее обновляться, выталкивая вросшие волосы на поверхность.

Средства от акне

Действенный способ, как избавиться от вросших волос после частого бритья. Понадобится средство против акне, в составе которого присутствует бензоил перекись или салициловая кислота, они будут производить химическое отшелушивание кожи. Для того, чтобы добиться эффекта быстрее, нужно наносить такие средства сразу же после химического отшелушивания.

Горячее полотенце

Самыми неприятными будут вросшие волосы в зоне бикини, так как избавиться от них нужно мягким безопасным способом. На деликатные участки кожи, которые нельзя скрабить, следует накладывать горячее полотенце и держать его не менее десяти минут. Если повторять процедуру трижды в день, то кожа станет более мягкой, вросшие волосы выйдут на поверхность.

Если ни один из этих методов не помогает, значит, вросшие волосы расположены очень глубоко.

В такой ситуации нужно обратиться к дерматологу, чтобы избавиться от имеющихся волосков под кожей, а также предпринять профилактические меры, чтобы не столкнуться с ними вновь.

Как предотвратить?

Отказаться от депиляции

Если тебя беспокоят вросшие волосы и как избавиться в домашних условиях, значит, эту проблему что-то спровоцировало. Причиной может стать не только частое использование бритвы, но и восковая эпиляция, другие методики удаления волоса с корнем. При выдергивании волоса с корнем, волосяная луковица становится слабой, она производит слабые тонкие волоски, которые не могут пробиться сквозь кожу.

Правильно ухаживать за кожей

Не носить облегающее

Выбор одежды играет важную роль, чрезмерно прилегающая к коже ткань стимулирует рост волос в обратном направлении, то есть под кожу. Особенно важно не носить облегающее после бритья или депиляции воском.

Убивать микробов

Антисептическая обработка после бритья — одна из мер, как избавиться от вросших волос, она убивает инфекции. Можно использовать специализированные средства или натуральные компоненты — масло чайного дерева или гамамелис.