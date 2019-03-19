5 стрижек, которые состарят вас на годы

Прическа — важная составляющая любого бьюти-образа. Равно как и макияж, та или иная стрижка способна не только придать свежести и легкости, но и состарить. Редакция Passion.ru собрала 5 популярных укладок, которые могут прибавить вам пару-тройку лишних лет. Подробности — в нашем материале!

Пикси

Хотя пикси и пользуется широкой популярностью среди отечественных и зарубежных звезд, она довольно специфична и имеет пару-тройку серьезных нюансов. Ультракороткие волосы украсят далеко не каждую женщину, поскольку лишь немногих природа наградила идеальным овалом лица. Но даже если вам кажется, что ваши черты совершенны, не спешите отрезать свои длинные локоны: с возрастом неминуемо появляются брыли или второй подбородок, а пресловутая пикси только выставит возрастные изменения показ. Более того, короткая «мальчишечья» стрижка отпугивает мужчин, для которых мы — женщины стараемся выглядеть лучше.

Длинные волосы

Длинные распущенные и прямые волосы старят не хуже ультракоротких стрижек. Пряди подчеркивают каждое несовершенство кожи, визуально утяжеляют ваше лицо и усиливают эффект анти-лифтинга. Распущенные по бокам волосы нарочито подчеркнут появляющуюся с возрастом осунутость, а также обнажат морщины вокруг глаз и слегка опущенные уголки губ. Если же перспектива расстаться с длинной шевелюрой вызывает у вас смешанные чувства, верный выход — собирать волосы в элегантные прически или слегка завивать их.

Кудри с помощью бигуди

Кудри, накрученные с помощью бигудей, — не самый лучший вариант. В этом деле чрезмерная тщательность и аккуратность совершенно ни к чему. Куда лучше смотрятся текстурные укладки, пленяющие своей легкой небрежностью и простотой. Поэтому, если вам хочется воспользоваться старыми-добрыми средствами для завивки, не забудьте воспользоваться текстурирующим спреем.

Тугие локоны

Это же касается и тугих кудрей, напоминающих «бабушкину» химическую завивку. Они не только подчеркивают возраст, но и прибавляют несколько десятков лет. Оставьте старомодные кудри в далеких 80-х. Сейчас в моде естественные локоны и легкие волны, которые придадут вашему образу юношеской романтичности и легкости.

Тяжелые ракушки и начес

Как бы удивительно это ни казалось, но элегантные ракушки и безобидные, на первый взгляд, начесы могут безжалостно старить. Мало того, что тщательно собранные ракушки, ассоциирующиеся со школьными учителями, а пышные начесы несколько устарели, такие собранные наверху укладки буквально оголяют ваше лицо, акцентируют внимание на всевозможных недостатках, будь то морщины или брыли. Этого можно избежать, если собрать волосы в низкий небрежный пучок.