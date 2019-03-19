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На что идут фанаты ради схожести с кумирами 

Рамблер 42 минуты назад
Британец Джордан Парк обожает своего кумира — теледиву Ким Кардашьян. Как-то он увидел красавицу на телеэкране и влюбился. Желание стать похожей на Ким стало для него мечтой и целью. Поначалу он наносил макияж, чтобы стать, как Ким, и примерял женские наряды, но понял, что к идеалу это его не приближает. Тогда Джордан начал делать пластику, чтобы его лицо стало похожим на лицо Кардашьян. Парку понадобилось взять кредит, чтобы сделать ринопластику, но на этом он не остановился. Татуаж бровей, увеличение губ, липосакция лица и шеи, лазерная эпиляция, уколы ботокса, пластика ягодиц — после всех этих процедур Джордан вообще перестал быть походим на нормального человека, но парня это не смущает, он по-прежнему стремится к эталону.
Смотрите видео и узнайте о других фанатах, которые слишком хотят быть похожими на любимцев.
Красота , Видео , Звёзды , Ким Кардашьян
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