Какой макияж на самом деле нравится мужчинам

Редакция WMJ.ru совместно со звездным визажистом Ольгой Романовой предлагает познакомиться с правилами создания соблазнительного макияжа, который точно придется по душе вашему мужчине. Подробности — в нашем материале!

Совершенный тон

На свете так много красивых девушек и мужчин со своими предпочтениями, но в одном можно быть уверенными на сто процентов — парням нравятся ухоженные красавицы: здоровая кожа, аккуратный макияж и безупречная улыбка. Считать, что твой бойфренд никогда не обращает внимания на стрелки, яркие матовые губы или smoky eyes, в корне неверно. Несмотря на то что мужчинам очень нравится натуральная и естественная красота, они не всегда осознают, что на твоем лице есть макияж. Мейкап может быть довольно ярким, выразительным и насыщенным, главное — чтобы он выглядел органично, и тогда мужчина будет воспринимать его как твою естественную красоту.

Представителей сильного пола очень привлекает здоровая светящаяся кожа. Если есть несовершенства, которые ты хотела бы скрыть, воспользуйся консилером или цветокорректирующими базами. Использовать очень плотные тональные средства мы не рекомендуем, ты ведь не хочешь создать эффект маски на лице? Чтобы добавить коже внутреннее сияние и здоровый цвет, воспользуйся хайлайтерами и румянами.

Пухлые губы

Губы — одна из самых соблазнительных частей лица, поэтому сделать на них акцент просто необходимо. Можно использовать яркие оттенки матовых помад, нюдовые с сатиновым финишем или блески для губ. Впрочем, состояние кожи гораздо важнее, нежели продукт, который ты будешь использовать для мейкапа. Возможно, после зимы губы страдают от обветривания и шелушений, из-за чего любая помада будет лежать кусками — ни о какой аккуратности не может быть и речи. Если состояние твоих губ оставляет желать лучшего, мы рекомендуем отдать предпочтение блескам: они помогут скрыть все несовершенства рельефа и создать эффект 3D-объема.

Еще один важный нюанс — контур: чтобы помада держалась как можно дольше и не размазалась, используй карандаш. Если хочешь немного увеличить губы и сделать их более сексуальными, то действовать лучше очень деликатно: контур может выходить за очертания не больше чем на полмиллиметра. Многие девушки считают, что мужчины этого не замечают. А вот и нет — еще как видят!

Акцент на глаза

Заставить мужчину рассыпаться в комплиментах, восхищаясь красотой твоих глаз, несложно, для этого будет достаточно нанести правильный мейкап. Идеальный способ подчеркнуть глаза — это smoky eyes, ведь они просто притягивают к себе внимание. Тут важно помнить, что smoky должны быть красивыми, вытянутыми и хорошо растушеванными, а не скатавшимися тенями, которые опускают внешние уголки глаз так, что ты становишься похожа на грустную панду. Это должны быть красивые и дерзкие глаза с поволокой. Создать идеальный мейкап глаз можно с помощью жирного карандаша, который следует хорошо растушевать, и палетки теней. Если времени на идеальные smoky eyes катастрофически не хватает, на помощь придут кремовые тени — верные помощники при создании макияжа на скорую руку. Все необходимые бьюти-продукты мы собрали для тебя в нашей фотогалерее!