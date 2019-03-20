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Как сделать губы объемными 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Практически все девушки мечтают сделать свои губы более объемными, это делает образ более сексуальным. При этом не каждая готова использовать инъекции и другие серьезные решения. К счастью, существуют способы увеличить губы естественным путем. Это лучшие решения для придания губам объема.

Дать губам достаточно воды

Если губам не хватает воды, то они никогда не станут объемными. Первая и главная мера — это регулярное употребление большого количества воды. Увлажнять губы нужно не только изнутри, но и снаружи, на помощь придет бальзам для губ на натуральной основе. Хорошие бальзамы покрывают губы защитным слоем, не позволяя окружающей среде отнять у них влагу.

Массаж для губ

Это звучит немного странно, но губы нуждаются в массаже, как и любая другая часть тела, объем губ зависит от кровообращения в них. Один из способов сделать массаж для губ — это мягко прижимать их зубами, не прикусывая, такая стимуляция будет способствовать притоку крови. Еще один способ заключается в использовании скраба для губ, частички скраба должны быть достаточно мягкими, они будут оказывать массажное воздействие и деликатно удалять мертвые клетки с поверхности.
После любого массажа для губ нужно пить воду, хотя бы стакан.

Нанесение контура

При нанесении макияжа следует начать с тонального маскирующего средства, его следует наносить, в том числе, и на губы. После того, как границы губ будут скрыты, их можно обозначить по внешнему краю, это сделает губы больше. Цвет лайнера должен совпадать с цветом помады.

Использование блеска

Правильное использование блеска для губ делает их визуально более объемными, блеск наносится поверх помады на центральную часть верхней и нижней губы. Блеск не должен выделяться и бросаться в глаза, его не должно быть слишком много.

Не переусердствуйте

Увеличивая размер губ, нельзя забывать об естественности. Если переусердствовать с макияжем, губы будут выглядеть, как после неудачной терапии инъекциями. Оттенок помады на каждый день должен быть приближен к естественному цвету кожи на губах, лайнер — полностью совпадать с помадой по цвету и тону. Лучше отдавать предпочтение прозрачным блескам с нелипкой текстурой и наносить их исключительно на середину, не по всей поверхности губ.
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