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Женщина лишилась волос после отказа от мяса 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Великобритании рассказала о потере волос после отказа от пищи животного происхождения. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Музыкант Джессика Дрю (Jessica Dru) из Лондона утверждает, что решила стать веганом в прошлом апреле. «Все больше и больше знакомых пробовали сделать это, — говорит она. — Молочные продукты я давно перестала есть и думала, что с тем же успехом могу отказаться от мяса».
Поначалу Дрю чувствовала себя лучше и энергичнее, однако через несколько недель заметила выпадение волос. «Я "линяла" по всему дому, — вспоминает она. — Кое-где волосы на голове стали жидкими, особенно спереди. Это меня смущало. Я казалась себе старше своих лет, а ведь мне нет и 30».
Несмотря на это, Дрю не отказывалась от веганской диеты. Спустя несколько месяцев к выпадению волос добавилась сонливость. Просыпаться по утрам стало так трудно, что ей приходилось ставить несколько будильников.
Одной из причин выпадения волос могло быть отсутствие в ее рационе кератинов — белков, из которых состоят волосы и ногти. Помимо мяса и рыбы, они содержатся в бобах, чечевице, нуте и соевом молоке. Теперь Дрю пытается расширить свою диету за счет растительной пищи с кератинами и надеется, что это решит ее проблему.
В 2018 году сообщалось, что пара австралийских веганов довела полуторагодовалого ребенка до истощения и рахита, посадив его на строгую диету без продуктов животного происхождения. Вес девочки в 19 месяцев составлял 4,9 килограмма.
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