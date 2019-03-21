Женщина проверила макияж струей перцового баллончика в лицо

Жительница США воспользовалась перцовым баллончиком, чтобы проверить водостойкость двух тушей для ресниц. На ролик эксперимента обратило внимание издание The Sun.

Брэнди Аптон (Brandi Upton) нанесла на правый глаз тушь марки Too Faced стоимостью 19 фунтов стерлингов (более 1,6 тысячи рублей), а на левый — бюджетный продукт бренда Wet n Wild за 3,25 фунтов стерлингов (276 рублей). Затем женщина распылила на лицо перцовый газ и выждала 25 минут, чтобы проверить стойкость двух косметических средств.

В результате более дорогая тушь Too Faced оставила на лице Аптон многочисленные темные разводы, в то время как ее левый глаз, где была использована продукция Wet n Wild, сохранил нанесенный макияж. Американка заявила, что популярная в США тушь Too Faced не оправдала свою высокую стоимость и может быть заменена более дешевыми аналогами.

Состояние здоровья женщины не уточняется.