Девушка проверила стойкость макияжа перцовым баллончиком

Жительница США провела эксперимент с водостойкой тушью. Она решила проверить, как она выдержит испытание перцовым баллончиком. Девушка пошла на жертвы и распылила его себе прямо в лицо.

Брэнди Аптон ведет свой бьюти-блог на Youtube и Instagram. У девушки было не много подписчиков до ее необычного опыта. Она взяла дорогую и дешевую тушь с водостойким эффектом и распылила себе в лицо перцовый баллончик. После этого она ждала еще 25 минут, чтобы проверить стойкость до конца.

В итоге более дорогая тушь растеклась по лицу, а дешевая осталась на ресницах. Она заявила, что очень популярная тушь в США Too Faced не оправдывает своей высокой стоимости, поэтому ее можно заменить более дешевыми аналогами. Одним из таких стал бренд Wet n Wild.

Несмотря на опасный эксперимент и на то, что, как заявила сама блогер, ей было очень больно, она все же выдержала его и помогла своим подписчикам. Состояние ее здоровья не уточняется.