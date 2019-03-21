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Девушка проверила стойкость макияжа перцовым баллончиком 

Рамблер 2 часа назад
Жительница США провела эксперимент с водостойкой тушью. Она решила проверить, как она выдержит испытание перцовым баллончиком. Девушка пошла на жертвы и распылила его себе прямо в лицо.
Брэнди Аптон ведет свой бьюти-блог на Youtube и Instagram. У девушки было не много подписчиков до ее необычного опыта. Она взяла дорогую и дешевую тушь с водостойким эффектом и распылила себе в лицо перцовый баллончик. После этого она ждала еще 25 минут, чтобы проверить стойкость до конца.
В итоге более дорогая тушь растеклась по лицу, а дешевая осталась на ресницах. Она заявила, что очень популярная тушь в США Too Faced не оправдывает своей высокой стоимости, поэтому ее можно заменить более дешевыми аналогами. Одним из таких стал бренд Wet n Wild.
Несмотря на опасный эксперимент и на то, что, как заявила сама блогер, ей было очень больно, она все же выдержала его и помогла своим подписчикам. Состояние ее здоровья не уточняется.
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