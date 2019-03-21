Победительницу «Мисс Москва» лишили титула

Победительницу конкурса "Мисс Москва" Алесю Семеренко лишили титула и короны. Такое случилось впервые за всю историю конкурса.

Инцидент произошел из-за того, что Семеренко совсем не соблюдала условия договора. Лишение короны и титула произошло впервые за 23 года существования конкурса. Детали соглашения между организаторами и девушкой не раскрываются.

Главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы теперь перейдет первой вице-мисс Ксении Паленовой. 24-летняя Семеренко дважды пыталась стать главной красавицей Москвы. Однако, в первый раз ей удалось войти лишь в ТОП-20 девушек.

Конкурс состоялся 24 декабря, а уже на следующий день в Сети появилась информация о том, что Семеренко работает в эскорте. Некоторые источники сообщали, что победа обошлась в крупную сумму одному из ее спонсоров. Пока сама модель и ее окружение никак не прокомментировали слухи.