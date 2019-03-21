Велосипедистка Пак Мунен — красавица из Голландии

23-летняя голландская велосипедистка Пак Мунен стала невероятно популярной в социальных сетях, но не благодаря своему спортивному таланту, а тому, что хакеры слили в Сеть ее обнаженные фото. К тому же сама Пак регулярно выкладывает в своем Instagram-блоге соблазнительные снимки в купальниках, демонстрируя отличную фигуру. Девушка действительно обладает модельной внешностью, но выбрала спортивную карьеру. Она состоит в бельгийской профессиональной шоссейной команде Lotto Soudal Ladies.

Пак также изучает химию и естественные науки в университете на юге Голландии, в небольшом городе Лимпде. Однако сейчас Мунен мечтает в основном о карьере профессиональной велосипедистки. Ей есть к чему стремиться: ее молодой человек Эли Изербит уже выиграл чемпионат мира по велокроссу среди юниоров в 2015 году.

Пользователи Instagram больше всего хвалят снимки Пак в купальнике и с книжкой в руках, они напоминают им о том, что можно быть и умной, и красивой.