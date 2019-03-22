Красотой и не пахнет: 7 признаков неухоженной женщины

Как в толпе определить неухоженную женщину? По одному из семи признаков. Иногда признаки встречаются в сочетании и даже все сразу.

1. Неопрятные волосы

Если отросшее окрашивание уже не смущают людей, так как появилась мода на «темные корни и светлые концы», то чистота волос по-прежнему очень бросается в глаза. Даже если вы спрятали «несвежие» локоны в прическу а-ля хвостик или пучок.

Важно подобрать для волос косметические средства, которые будут тщательно ухаживать за кожей головы и шевелюрой. Женщина должна соблюдать баланс: уберечь себя от слишком частого мыться волос, что приводит к их пересушиванию, при этом не позволять себе ходить с грязной головой. В крайнем случае, вас выручит сухой шампунь, который уберет лишнюю сальность у корней и придаст прическе свежий вид.

Кроме того, старайтесь вовремя подстригать концы, чтобы поддерживать ухоженность и красоту волос.

2. Отросший гель-лак

Сердца всех красавиц покорила такая процедура, как нанесение гель-лака на ногти. Он долго держится и редко нуждается в коррекции. Ну, как сказать, редко… Раз в 2-4 недели, в зависимости от того, как быстро растут у вас ногти. Но если вы решили делать маникюр и педикюр, когда гель уже сам отваливается с ногтей, это большая ошибка.

Мало того, что отросший гель неопрятно смотрится, он еще цепляется за поверхности, тем самым травмирует ноготь. А мы помним: наша красота — это в первую очередь здоровье!

Держите свои ручки и ножки в ухоженном виде. Вовремя посещайте салон или вовсе откажитесь от нанесения геля, отдав предпочтение классическому маникюру и педикюру без покрытия. Но и в этом случае следите, чтобы ногти всегда были чистыми, подпиленными, одной длины, а кутикула не портила их вид.

3. Не тот тональный крем

Тональник тщательно подбирайте под свой оттенок кожи. Если случайно выберете тон темнее или светлее, однозначно будете выглядеть странно. Да, вы можете думать, что никто не заметит. Но все заметят. Неправильный тон бросается в глаза и делает образ неряшливым, неухоженным. Вам такое надо?

В магазине выберите несколько тонов, которые (как вы думаете) вам подойдут. Нанесите их (в каждом магазине предлагают тестеры) на запястье и на шею (можно еще на крылья носа или щеку). Если видите, что тон сливается с вашей кожей, можете смело брать. Если выделяется на ее поверхности, явно этот вариант не подходит. Кстати, оценивайте тон при разном освещении.

4. Несвежий макияж

Не вся косметика способна оставаться на лице до ночи. Если вы краситесь перед работой и планируете вечером еще куда-то заскочить, должны быть «при параде» в течение всего дня. Старайтесь почаще смотреться в зеркало и поправлять огрехи. Макияж может потечь, тушь предательски отпечататься на верхнем веке или немного осыпаться, а тени сложиться в складку или вообще исчезнуть.

5. Потрескавшиеся губы

Губы нужно периодически увлажнять бальзамами и гигиеническими помадами, особенно в непогоду. Иначе они потрескаются и будут выглядеть болезненно и неухоженно. Особенно, если вы любительница матовых и ярких помад.

Перед нанесением помады обязательно пользуйтесь бальзамом и держите его в сумочке для того, чтобы периодически увлажнять губы. Ведь они страдают из-за низкой температуры, ветра и жары.

6. Много маскировки на лице

Женщины любят замазыать свои недостатки тонами, пудрой и консилерами. Однако это не решение проблемы, а ее подчеркивание и более явная демонстрация «общественности». Нельзя аккуратно замаскировать большое количество прыщей и покраснений на лице. Остается только одно — лечить кожу.

Обратитесь к дерматологу и выясните, как избавиться от изъянов. Может, нужно есть меньше сладкого. Или перестать трогать лицо руками, не носить тонны макияжа, закупоривающего поры. Без специалиста вы этот вопрос не выясните. А маскировка прыщей всегда будет выглядеть очень отталкивающей.

7. Отросшие брови

До сих пор в моде «пушистые» брови. Но они должны быть аккуратными и ухоженными. Отрастающие волоски очень заметны на коже, особенно, если они черные. Выглядит это отнюдь не привлекательно. Чаще выщипывайте брови и не оставляйте их в запущенном виде.

8. Желтые зубы

Бежать и отбеливать их не нужно, а вот раз в полгода делать профессиональную чистку у стоматолога — обязательно. Специалист избавит от налета и придаст зубам здоровый оттенок. Особенно, если вы любительница кофе, чая, сигарет.

Помните: встречают по внешнему виду. Весь ваш вид показывает, любите вы себя или нет. Старайтесь вовремя реагировать на потрескавшиеся губы, секущиеся концы, прыщи на коже и прочее. Ведь если вкладываться в свое здоровье, ухоженность будет обеспечена!

Успехов вам!