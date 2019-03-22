Ссора заставила австралийку похудеть на 65 кг

Студентка из Австралии страдала лишним весом с первого года учебы. Однажды бывший молодой человек назвал ее толстой — это зацепило девушку, и она решила похудеть.

25-летняя Хэйли Уэстоби из Сиднея всю студенческую жизнь вела неправильный образ жизни. Она много выпивала с друзьями и часто ела фастфуд. В первый же год обучения Хэйли поправилась почти до 120 кг.

«До того, как мне стали говорить о весе, я не осознавала, насколько я поправилась. Это происходило незаметно с момента начала учебы в университете, там я набрала "десятку первокурсника", а потом еще немного из-за студенческого рациона, состоящего из фастфуда и выпивки», — говорит австралийка.

До 18 лет девушка вела спортивный образ жизни. «Я постоянно бегала спринты по 100 метров и была очень активной. Но когда мне исполнилось 18, я получила травму правого колена, и врачи сказали, что мне больше нельзя бегать. Переход от стопроцентной отдачи к полному безделию привел к тому, что я быстро набрала вес. К моменту начала учебы в университете я уже набрала 10 кг и весила 65 кг», — рассказывает девушка.

Бывший молодой человек, заметив сильные изменения, назвал ее толстой. Та фраза перевернула отношение к себе, и на волне обиды Хэйли начала активно заниматься спортом и бороться с лишними килограммами.

«Когда отошел ступор осознания того, сколько веса я прибавила, я вынуждена была присмотреться к своему ночному образу жизни. Я поняла, что просто распустилась. И решила поставить себе достижимую цель — похудеть на пять килограммов».

Она убрала все вредные привычки и продержалась дольше, чем планировала. Хэйли уверена, что большую роль сыграл отказ от алкоголя. «Люди не осознают, как много калорий и сахара содержится в бокале вина или пива, которое они так любят».

Похудение заняло около пяти лет. За это время Хэйли сбросила 65 кг и очень гордится тем, чего достигла. Бывают дни, когда она хочет лениться дома, но ее подбадривает новый молодой человек — 35-летний Нэтан.