7 фактов о морщинах, которые полезно знать

По наличию или отсутствию морщин на лице судят о возрасте человека, к сожалению, преждевременное старение кожи сейчас не является редкостью. Это семь важных фактов о морщинах.

Морщины являются часть процесса старения, избежать их невозможно. По наличию или отсутствию морщин на лице судят о возрасте человека. Преждевременное старение кожи не является редкостью, существует множество способов его предотвратить. Хороший уход за кожей и понимание собственной физиологии позволяют не сталкиваться с морщинами как можно дольше. Это самые важные факты о морщинах, их нужно знать.

Появление морщин обусловлено генетикой

Образованию морщин способствуют плохая экология, неправильное питание, солнечное излучение и стрессы, но эти причины не главные. Самую важную роль берет на себя генетика, как правило, у близких родственников одинаковое расположение морщин на лице. Если у тебя появляются такие же морщины, как у мамы, тети или бабушки, то нужно начинать с ними бороться как можно быстрее.

Генетические морщины не пройдут сами по себе.

Морщины вызывает переедание и недоедание

Если ты будешь есть слишком много или слишком мало, то повысишь вероятность появления ранних морщин. Периодические диеты для снижения веса при неправильном питании в оставшиеся периоды не помогут, колебания веса становятся причиной появления глубоких морщин на талии, груди, бедрах, шее и руках. Питание должно быть умеренным, чтобы рацион предоставлял необходимое количество питательных веществ, не больше и не меньше. При недоедании тело становится обезвоженным, страдает от дефицита питания, это отражается на состоянии кожи. Кожа теряет упругость и покрывается морщинами.

Морщины появляются из-за солнечного света

Люди, которые часто находятся на солнце, сталкиваются с проблемой раннего старения кожи гораздо чаще. Для того, чтобы обезопасить себя от избытка солнечного излучения, нужно использовать солнцезащитные средства. Защита от солнца нужна в любом возрасте и в любое время года.

Пищевые привычки имеют значение

Употребление большого количества нездоровой пищи сказывается не только на весе, но и на состоянии кожи. Вредные продукты усугубляют процессы старения. Для того, чтобы остановить образование морщин, нужно наполнить свой рацион фруктами, овощами и зеленью, не менее важно пить много воды. Алкоголь — это еще одна привычка, которая работает против молодости кожи, он вызывает обезвоживание и усиливает окислительный стресс.

Витамины работают против морщин

Рекомендация есть фрукты и овощи придумана не просто так, эти продукты рассматриваются в качестве источника витаминов для кожи. Самые ценные витамины для кожи — это А, С и Е, они присутствуют во фруктах, орехах и овощах.

Качество сна и морщины взаимосвязаны

Количество морщин на лице зависит от того, как ты спишь. Если постоянно спать на одной стороне лица, то на этой стороне морщины появятся раньше, чем на другой. Недостаток сна тоже усугубляет ситуацию, для того, чтобы как можно дольше оставаться молодым, организму нужен полноценный отдых.

Беспокойство и стресс вызывают морщины

Тревожность из-за проблем на работе или в личной жизни приводит к морщинам, причем не только на лице, но и на других частях тела. Таким образом, одно из необходимых средств против морщин — это позитивное мышление. Оставаясь счастливым, ты продлеваешь свою молодость.