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Визажист раскрыла секрет идеального сияния кожи 

Passion.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Passion.ru
Знаменитый визажист Шарлотт Тилбери, работавшая с голливудскими звездами первой величины, включая Сальму Хайек, Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс, рассказала, как выбрать правильный хайлайтер и добиться идеального сияния кожи.
46-летняя гуру красоты объявила, что секрет идеального сияния кожи заключается в правильно подобранном оттенке хайлайтера, который будет подходить к тону кожи. Шарлотт пояснила:
«Бронзовые, глубокие золотые и оттенки розового золота великолепно смотрятся на коже темных оттенков, для очень светлой лучше выбирать средства с перламутровым финишем или оттенка шампанского, а обладательницам среднего тона кожи лучше всего подойдет золотисто-персиковый хайлайтер».
Также визажист раскрыла британскому изданию Daily Mail свое секретное ноу-хау, которое она использует для создания идеального «пудрового» сияния кожи: перед тем, как нанести на кожу хайлайтер, она смачивает кончик кисти в воде, чтобы превратить средство в жидкий шиммер.
«Изначально гладкая кремообразная формула скользит по коже, — добавляет она, — но при этом застывает, как пудра, и прекрасно отражает свет».
Но и это еще не все: по словам Тилбери, для получения достойного результата важно не только знать, как наносить средство, но и куда. Сама визажист поясняет:
«Для идеального, по-настоящему яркого сияния я всегда наношу средство на скулы, лук купидона, внутренние уголки глаз, область декольте, на руки и даже на ноги. Хороший хайлайтер может мгновенно преобразить даже очень тусклую кожу».
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Женский форум
Красота , Кэтрин Зета-джонс , Николь Кидман , Сальма Хайек
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