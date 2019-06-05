Визажист раскрыла секрет идеального сияния кожи

46-летняя гуру красоты объявила, что секрет идеального сияния кожи заключается в правильно подобранном оттенке хайлайтера, который будет подходить к тону кожи. Шарлотт пояснила:

«Бронзовые, глубокие золотые и оттенки розового золота великолепно смотрятся на коже темных оттенков, для очень светлой лучше выбирать средства с перламутровым финишем или оттенка шампанского, а обладательницам среднего тона кожи лучше всего подойдет золотисто-персиковый хайлайтер».

Также визажист раскрыла британскому изданию Daily Mail свое секретное ноу-хау, которое она использует для создания идеального «пудрового» сияния кожи: перед тем, как нанести на кожу хайлайтер, она смачивает кончик кисти в воде, чтобы превратить средство в жидкий шиммер.

«Изначально гладкая кремообразная формула скользит по коже, — добавляет она, — но при этом застывает, как пудра, и прекрасно отражает свет».

Но и это еще не все: по словам Тилбери, для получения достойного результата важно не только знать, как наносить средство, но и куда. Сама визажист поясняет: