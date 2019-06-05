Как избежать появления «ночных» морщин

Солнечные лучи, воздействие "синего света" от экрана смартфона, естественные признаки старения — если вы думали, что на этом список основных причин возникновения морщин заканчивается, спешим вас огорчить: есть еще один важный фактор, на который необходимо обращать внимание. И это сон.

Зарубежные бьюти-эксперты трубят о проблеме pillow face: речь идет о "заломах" на коже лица, которые появляются при неправильных условиях сна. И, если учесть, что мы спим в среднем около 2500 часов в год, можно предположить, насколько пагубно неправильно подобранная подушка или плохая наволочка могут сказаться на вашей внешности. Американский дерматолог Рэйчел Назарян рассказала, как этого избежать.

1. Используйте наволочки из скользящей ткани. Атласные или шелковые — они должны давать лицу возможнрость скользить по поверхности, не сжимая кожу.

"Это позволит предотвратить появление отпечатков и складок, которые обычно можно увидеть на себе после пробуждения",

— отмечает Рэйчел.

2. Старайтесь спать на спине.

"Изменить привычное положение сна сложно, я знаю. Но это крайне важно сделать, если вы спите лицом вниз: такая поза "мнет" кожу, и эти складки в итоге могут остаться с вами навсегда",

— отмечает дерматолог.

И в пример приводит Дженнифер Лопес : поп-дива спит исключительно на спине, и, чтобы ночью ненароком не перевернуться, специально окружает себя со всех сторон подушками. Пожалуй, внешний вид артистки — лучшая мотивация переучить себя!

3. Не прижимайте руки к лицу. Кисти, прислоненные к щекам, оказывают на кожу сильное давление. И чем чаще вы будете спать таким образом, тем выше будет вероятность заработать глубокие морщины.

4. Пользуйтесь ночными масками. Они удерживают кожу и помогают противостоять внешнему давлению.

5. Выбирайте более твердые подушки. Чем "жестче" подушка — тем лучше. В таких условиях лицо не "расплющится".

6. Правильно ухаживайте за кожей лица. Питайте ее коллагеном (как правильно это делать — подскажет грамотный косметолог). Периодически делайте химический пилинг, не забывайте пользоваться защитными SPF-средствами, на ночь всегда наносите сыворотку, а днем — увлажняющий крем.