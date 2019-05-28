Как «серая мышка» стала королевой красоты

Спустя некоторое время вес Джоанны составлял 52 килограмма, что вдвое меньше первоначального. Во Всемирном конкурсе красоты, проходящем в Индии, Джоанна заняла второе место.

5/5 Спустя некоторое время вес Джоанны составлял 52 килограмма, что вдвое меньше первоначального. Во Всемирном конкурсе красоты, проходящем в Индии, Джоанна заняла второе место.

Это продолжалось три года вплоть до 16 лет. В один момент девушка решила, что так больше продолжаться не может. Она стала заниматься спортом, исключила всю вредную пищу, оставив в рационе только овощи и фрукты.

4/5 Это продолжалось три года вплоть до 16 лет. В один момент девушка решила, что так больше продолжаться не может. Она стала заниматься спортом, исключила всю вредную пищу, оставив в рационе только овощи и фрукты.

Сама девушка вспоминает, что могла съесть пять порций риса за раз, за что ее порицали окружающие. Из-за стресса она ела еще больше, и это был замкнутый круг.

3/5 Сама девушка вспоминает, что могла съесть пять порций риса за раз, за что ее порицали окружающие. Из-за стресса она ела еще больше, и это был замкнутый круг.

22-летняя Джоанна Джозеф родилась в малазийском городе Кланг и всю жизнь была полненькой школьницей, над которой нередко подшучивали окружающие. В возрасте семи лет Джоанна уже весила 60 килограммов, а в 13 - целых 100.

2/5 22-летняя Джоанна Джозеф родилась в малазийском городе Кланг и всю жизнь была полненькой школьницей, над которой нередко подшучивали окружающие. В возрасте семи лет Джоанна уже весила 60 килограммов, а в 13 - целых 100.

22-летняя Джоанна Джозеф родилась в малазийском городе Кланг и всю жизнь была полненькой школьницей, над которой нередко подшучивали окружающие. В возрасте семи лет Джоанна уже весила 60 килограммов, а в 13 — целых 100.

Сама девушка вспоминает, что могла съесть пять порций риса за раз, за что ее порицали окружающие. Из-за стресса она ела еще больше, и это был замкнутый круг.

Это продолжалось три года вплоть до 16 лет. В один момент девушка решила, что так больше продолжаться не может. Она стала заниматься спортом, исключила всю вредную пищу, оставив в рационе только овощи и фрукты.

Спустя некоторое время вес Джоанны составлял 52 килограмма, что вдвое меньше первоначального.

Однако изменения не повлияли на негативные комментарии в сторону девушки. Ее так же, как и раньше, недолюбливали сверстники.

В 19 лет Джоанна впервые заинтересовалась конкурсами красоты и приняла участие в одном из них. Она заняла первое место в городском конкурсе и решила продолжить модельную карьеру.

Во Всемирном конкурсе красоты, проходящем в Индии, Джоанна заняла второе место. Тогда она поняла, что от прежней девочки не осталось ничего, кроме дневника и воспоминаний.