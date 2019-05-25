Как выглядят девушки на фото в соцсетях и в реальной жизни

Среди мужчин ходит шутка: впервые настоящее лицо девушки можно увидеть только утром после того, как она осталась ночевать. Как известно, в каждой шутке лишь доля шутки, и это утверждение отчасти верно.

Но дело не только в лице, особенно если это фотография. Там уж все ограничено только богатством фантазии, внутренними рамками этики и тем, насколько сильно желание себя визуально отредактировать. Тут на помощь приходят приложения по обработке изображений.

А уж если силу макияжа совместить с желанием убрать изъяны внешности в специальность программе, то разница может быть колоссальной.

Итак, девушки на фото в Инстаграмме и в реальной жизни. А вы смогли бы их узнать?