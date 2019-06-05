Что будет, если 10 секунд подержать ложку во рту

Все привыкли думать, что ложка нужна только для того, чтобы ей есть. Однако использовать этот столовый прибор можно не только по прямому назначению. С помощью одного упражнения с ложкой можно приподнять скулы, смягчить носогубные складки, укрепить мышцы шеи и улучшить кровообращение. Итак, что нужно делать?

Возьмите ложку, не забудьте ее помыть. Зажмите рукоятку губами. Не помогайте себе зубами, иначе смысл упражнения пропадет. Затем приподнимете ложку с помощью силы мышц челюсти и шеи, улыбнитесь. Задержитесь в таком положении на 10 секунд. И так десять раз, желательно каждый день утром и вечером. Результат будет заметен через месяц.

Это простое упражнение по эффекту можно сравнить с хорошим подтягивающим кремом, однако обойдется оно вам гораздо дешевле, то есть даром.