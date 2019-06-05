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Что будет, если 10 секунд подержать ложку во рту 

Рамблер 30 минут назад
Фото: depositphotos.com
Все привыкли думать, что ложка нужна только для того, чтобы ей есть. Однако использовать этот столовый прибор можно не только по прямому назначению. С помощью одного упражнения с ложкой можно приподнять скулы, смягчить носогубные складки, укрепить мышцы шеи и улучшить кровообращение. Итак, что нужно делать?
Возьмите ложку, не забудьте ее помыть. Зажмите рукоятку губами. Не помогайте себе зубами, иначе смысл упражнения пропадет. Затем приподнимете ложку с помощью силы мышц челюсти и шеи, улыбнитесь. Задержитесь в таком положении на 10 секунд. И так десять раз, желательно каждый день утром и вечером. Результат будет заметен через месяц.
Это простое упражнение по эффекту можно сравнить с хорошим подтягивающим кремом, однако обойдется оно вам гораздо дешевле, то есть даром.
Красота
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